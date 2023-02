Moving on: ecco il trailer del nuovo film con Jane Fonda

Moving on: è uscito il trailer ufficiale del nuovo film con protagonista l’intramontabile Jane Fonda e la talentuosa Lily Tomlin

Si intitola Moving On, la nuova strabiliante commedia con un cast tutto d’eccezione: da Jane Fonda a Lily Tomlin, passando per Malcolm McDowell e Richard Roundtree. Il film vede la regia targata Paul Weitz, affiancato ormai da suo fratello Chris con cui ha realizzato delle pellicole di immenso successo. Ricordiamo infatti che insieme hanno scritto e diretto la saga di American Pie e altre brillanti commedie, prima fra tutte About a boy.

“Andare avanti”, questo è il significato del titolo Moving On tradotto in italiano. E noi non vediamo l’ora di scoprire di più di questo promettente film. Il cast, come già anticipato, è formato da un gruppo d’eccezione: l’intramontabile Jane Fonda (due Oscar all’attivo su 7 nomination), la grande Lily Tomlin (candidata all’Oscar per Nashville), Malcolm McDowell e Richard Roundtree, il primo (e per quanto ci riguarda unico) detective Shaft. Di Moving On, che nei cinema americani arriverà a marzo, è appena uscito il trailer originale.

Quindi, non ci resta altro che dirvi: buona visione!

La trama del film Moving On

In Moving On, Jane Fonda e Lily Tomlin sono due amiche che non si vedono da tempo e si riuniscono per vendicarsi dello scontroso vedovo (Malcolm McDowell) della loro migliore amica da poco deceduta. Sul percorso, il personaggio di Fonda incontra di nuovo il suo grande amore (Richard Roundtree), mentre tutte e due imparano a fare pace col loro passato e con l’altra.

Un film davvero promettente che non vediamo l’ora di poterci gustare al cinema. Come si fa a resistere alla favolosa Jane Fonda e ad un progetto dei fratelli Weitz?

La trama promette bene, quindi possiamo anche azzardare a dire che potrebbe essere una delle commedie migliori e più irriverenti dell’anno. Che aspettate? Intanto gustatevi il trailer! Per qualsiasi altra news e novità, noi come sempre vi terremo aggiornati. Nel frattempo…stay tuned!

