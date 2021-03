Mortal Kombat: posticipata la data di uscita

Il film Mortal Kombat arriverà più tardi rispetto a quanto annunciato: il 23 aprile prossimo, una settimana dopo l’uscita originariamente prevista

Il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat – Il film ha convinto gran parte dei fan della saga; ma l’uscita del reboot cinematografico è stata appena posticipata dalla Warner Bros. La pellicola, prevista per il 16 aprile, uscirà nelle sale e su HBO Max il 23 aprile prossimo.

Il rinvio non nasconde particolari problemi, ma sembra più che altro una scelta volta a dare spazio ad altri progetti Warner Bros: Godzilla vs Kong e Zack Snyder’s Justice League.

Mortal Kombat: slitta l’uscita per dare spazio ad altri progetti Warner Bros

Posticipando l’uscita di Mortal Kombat – il film, Godzilla vs Kong e Zack Snyder’s Justice League avrebbero più spazio di manovra; in questo modo, tutti i prodotti Warner Bros non si accavallerebbero. Ma non solo: la riapertura dei cinema a New York e in gran parte della California darà modo al film di incassare più soldi al botteghino.

Il discorso vale soprattutto per Godzilla vs Kong, la cui uscita è prevista oggi 31 marzo nei cinema e sulla piattaforma HBO Max statunitense. Visti gli incassi in Cina, le aspettative per il botteghino del nuovo film MonsterVerse sono altissime, e pubblicare un altro blockbuster poche settimane dopo potrebbe essere una mossa rischiosa.

Per questo motivo, Mortal Kombat slitta al 23 aprile prossimo.

Ad oggi, inoltre, non ci sono notizie in merito all’uscita simultanea del film sia nel mercato americano che in quello italiano. I cinema italiani sono ancora chiusi causa pandemia, ed è quindi improbabile che riaprano a fine aprile. La sorte del film potrebbe essere quindi la stessa di Zack Snyder’s Justice League, ossia quella di uscire solo in streaming su Sky Cinema Uno e Now Tv. La stessa cosa vale, naturalmente, per Godzilla vs Kong.