Mortal Kombat 2: la data d’uscita ufficiale del sequel con Karl Urban

Warner Bros. ha finalmente annunciato in maniera ufficiale la data d’uscita di Mortal Kombat 2, sequel del film del 2021 che ha ottenuto un grande successo al botteghino e che continuerà le vicende del primo film con nuovi personaggi e nuovi attori

La Warner Bros. ha annunciato che il sequel di Mortal Kombat arriverà molto presto. Nel film rivedremo ancora una volta il regista australiano Simon McQuoid, che aveva già diretto il primo film che ha ottenuto un grande successo al botteghino nonostante i tempi di pandemia di COVID-19. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà Jeremy Slater, che ha già lavorato a Moon Knight. Il cast include Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Tati Gabrielle, Martyn Ford, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanadat e infine il grande Karl Urban. Dopo aver fatto una bella collaborazione tra il videogioco e il mondo di Invincible con il DLC di Omni-Man, anche in live action Mortal Kombat è pronto ad accogliere un grande personaggio dell’universo di The Boys scegliendo Karl Urban per il ruolo di Johnny Cage.

Mortal Kombat 2: la data d’uscita ci prepara a Johnny Cage

Il pezzo grosso è proprio Karl Urban che interpreterà uno dei personaggi più iconici della saga videoludica, Johnny Cage. L’attore ha già recitato in saghe di film blockbuster, come in Star Trek, Il Signore degli Anelli e anche in Thor Ragnarok. Ma il ruolo per cui è stato più apprezzato ultimamente è per il personaggio di Butcher nella serie tv di Amazon Prime Video The Boys. Con il suo curriculum, il regista del film è convinto che Karl Urban farà davvero un ottimo lavoro con il personaggio di Johnny Cage. L’energia che ha dimostrato di avere con personaggi eccentrici come Butcher, appunto, è la prova che l’attore è stata la scelta perfetta per interpretare un personaggio altrettanto eccentrico come Johnny Cage.

Il film di Mortal Kombat 2 ha una data d’uscita ufficiale fissata per il 24 ottobre 2025. Che ne pensate? Lo andrete a vedere? Ditecelo nei commenti! Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

