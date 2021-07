Monsters at Work: la serie sequel di Monsters & Co dal 7 luglio su Disney+

Monsters at Work, serie sequel del cult Pixar Monsters & Co, debutterà su Disney Plus il 7 luglio: i 10 episodi della prima stagione saranno rilasciati settimanalmente

Nel 2001 la Pixar Animation Studios rilascia il suo quarto lungometraggio, consacrando definitivamente il suo successo come studio d’animazione. A proposito, qui il link ufficiale per abbonarsi alla piattaforma a soli 8,99 euro al mese.

Monsters & Co, infatti, divenne da subito un vero e proprio cult, candidato a miglior film d’animazione nell’anno in cui la categoria venne creata. Dopo i giocattoli e gli insetti, la Pixar decide di indagare emozioni e sentimenti delle creature più temute e bizzarre per eccellenza, i mostri. Le avventure di Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan, eroi per caso di una rivoluzione pacifica, vengono poi ampliate attraverso un prequel – Monsters University, nel quale scopriamo la nascita della loro amicizia ai tempi dell’università per diventare spaventatori. Per lungo tempo, però, i fan si sono chiesti – senza ottenere risposta – cosa sia accaduto a Mostropoli nel momento in cui si è scoperto che le risate di un bambino sono più potenti della sua paura.

Dopo ben vent’anni, la Pixar ha deciso di rispondere a questa domanda: Monsters at Work, serie sequel del film d’animazione, sarà infatti ambientata circa sei mesi dopo gli avvenimenti della pellicola principale. Il primo episodio della serie verrà rilasciato il 7 luglio su Disney Plus, mentre le altre nove puntate – di 22 minuti ciascuna – saranno inserite settimanalmente.

Monsters at Work: trama ed anticipazioni

Protagonista di questo nuovo prodotto sarà Tylor Tuskmon, giovane e talentuoso meccanico della centrale che produce energia, il quale sogna di affiancare Mike e Sulley . Tylor, però, non ha ancora saputo delle nuove regole ed è ancora convinto di dover spaventare i bambini. Nel cast corale, figurano ancora una volta Billy Crystal e John Goodman, doppiatori rispettivamente di Mike e Sulley. A prestare la voce a Tylor, invece, troviamo Ben Feldman, coprotagonista di Superstore.

Vecchi e nuovi personaggi si alternano dunque in uno dei titoli di punta del catalogo Disney+ di luglio. Un’occasione imperdibile per i fan di vecchia data ma anche per i nuovi giovani spettatori. La serie sarà disponibile per chiunque sia abbonato al servizio, senza costi aggiuntivi.

