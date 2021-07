Iniziate le riprese a Cincinnati del nuovo film di Andrea Pallaoro- Monica. Il secondo progetto di una triologia dedicata alle donne

Primo ciak d’inizio a Cincinnati in Ohio per Monica, il nuovo film diretto dal regista Andrea Pallaoro. Dopo i pluripremiati Medeas e Hannah (entrambi acclamatissimi dal pubblico e della critica nelle scorse edizione del Festival di Venezia), firma un nuovo progetto interamente dedicato alle donne (il secondo di una triologia). Un intenso intimo ritratto, di una donna vogliosa dell’esplorazione e conoscenza della condizione umana attraverso il dolore e la speranza.

Con una co-produzione interamente internazionale, appone la sua firma anche sulla sceneggiature originale oltre a rinnovare il sodalizio con il collaboratore di lunga data, Orlando Tirado.

Monica: il senso del dolore e del coraggio | Monica: le riprese del nuovo film di Andrea Pallaoro

La vicenda si concentra su Monica, una donna che dopo oltre vent’anni di assenza decide di tornare nel Midwest per assistere la madre malata. Monica, descritta come fragile e forte al tempo stesso, tempesta di forte emozioni; affronta un lungo e tortuoso viaggio nell’esplorazione della condizione umana.

Attraverso i temi dell’abbandono, il senso del rifiuto, la voglia di accettazione e il perdono, prendiamo conoscenza del mondo interiore della donna, contornato da senso di paura e coraggio. I bisogni e i desideri che scaturiscono, apre uno sguardo e la voglia di conoscenza.

Presenti nel cast PatriciaClarkson, Adriana Barraza, Trace Lysette , Emily Browning e Joshua Close. Prodotto da Gina Resnick, Christina Dow, Eleonora Granata e Andrea Pallaoro, assieme al contributo Marina Marzotto e Mattia Oddone per Propaganda Italia con Rai cinema, Riccardo Di Pasquale, Antonio Adinolfi e Gabriele Oricchio per Fenix entertainment e con Giorgia Lo Savio per Alacran pictures.

Attualmente non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.