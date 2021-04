Monica Bellucci con Guy Pearce in Memory

Monica Bellucci prenderà parte insieme a Guy Pearce al film thriller Memory che verà protagonista Liam Neeson

Monica Bellucci, attrice sempre molto attiva all’estero oltre che in Italia, prenderà parte del thriller Memory con la regia di Martin Campbell accanto a Guy Pearce e il protagonista Liam Neeson.

Monica Bellucci: una delle protagoniste di Memory

Il film è un riadattamento cinematografico del libro De Zaak Alzheimer scritto da Jef Geeraerts che era già diventato un film in Belgio, dal titolo The Memory of a Killer, diretto da Erik Van Looy. Questa versione americana prende ispirazione dalla trama di base, ma avrà anche dei cambiamenti.

Al centro della storia c’è Alexis Lewis, un esperto assassino molto discreto e inafferrabile, che diventa a sua volta un bersaglio quando si rifiuta di compere un lavoro per un’organizzazione criminale. Così, da bersaglio si mette alla ricerca di chi lo vuole morto, inseguito dagi tre agenti dell’FBI che indagano su tutti gli omicidi che stanno accadendo per mano sua. Monica Bellucci qui, interpreta Davana Sealman, imprendritrice in campo tecnologico coinvolta nelle azioni del protagonista. In questa fuga d’azione, Alexis Lewis deve anche scendere a patti con i suoi problemi di memoria, situazione che ha delle conseguenze perché non sa mai di chi si può fidare.