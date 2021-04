Mission: Impossible 7, Tom Cruise salva un cameraman sul set!

Durante le riprese di Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha salvato un cameraman nel corso di una pericolosa ripresa su un treno in corsa

Questa volta non si tratta di finzione, o di una scena adrenalinica che vedremo nel prossimo Mission: Impossible 7. Come sappiamo, la saga con protagonista Ethan Hunt – dall’inconfondibile volto e corpo di Tom Cruise – è ricca di azione, e spesso le riprese si trasformano in vere e proprie avventure.

Ed è proprio quello che è accaduto sul set del film di prossima uscita, dove Tom Cruise ha prontamente salvato un cameramen che rischiava di scivolare da un treno in corsa.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise salva un cameraman

L’attore è fortunatamente riuscito a evitare un brutto incidente davanti agli occhi attoniti di tutti i collaboratori. Come riportato dal Daily Mail, Tom Cruise (noto per girare le scene senza l’ausilio di una controfigura) e Hayley Atwell (nuova protagonista del lungometraggio) si trovavano in cima a un treno in corsa per una sequenza particolarmente spericolata di Mission: Impossible 7. Durante le riprese, l’attore protagonista ha notato che uno dei cameraman rischiava di scivolare, ed è immediatamente intervenuto per salvarlo. Un momento di paura che rischiava di finire piuttosto male, se l’attore non fosse intervenuto. Il cameraman era ovviamente dotato di imbragatura, ma avrebbe finito comunque per farsi del male o per perdere il proprio equipaggiamento.

Sicuramente una mossa degna di un eroe come il celeberrimo Ethan Hunt!

Real life action hero! He helped save a cameraman falling off a train!https://t.co/1RCZJfRrmQ via @DailyMailCeleb — According2Taz (@superscuba83) April 22, 2021

Il settimo capitolo della saga sarà diretto da Christopher McQuarrie, che aveva già diretto in precedenza Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018). Nel cast, oltre ai già citati protagonisti, troveremo Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult (il villain principale) e Henry Czerny (Eugene Kittridge, ex capo della Impossible Missions Force).

L’uscita di Mission: Impossible 7 è prevista, nonostante i numerosi ritardi dovuti all’emergenza Covid-19, per il 19 novembre. Continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!