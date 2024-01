Minecraft: Jennifer Coolidge entra nel cast del film live-action

Il film Minecraft, ispirato alla celebre serie di videogiochi dello studio svedese Mojang, vanta un cast stellare a cui si aggiunge Jennifer Coolidge

Ancora novità in merito all’attesissima pellicola live-action che porterà sul grande schermo Minecraft, la celebre serie di videogiochi dello studio svedese Mojang. Al cast di star si unisce Jennifer Coolidge insieme a Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. Sono in corso le riprese in Nuova Zelanda, ma nonostante questo, il film Warner Bros. si arricchisce con la partecipazione dell’attrice. Il suo ruolo sarà quello della cosiddetta “funny lady“, con l’obiettivo di portare un po’ di ironia alle scene. Non sono ancora trapelati dettagli che riguardano la trama del film ispirato a Mincraft. Il videogioco prevede la realizzazione di oggetti tra diverse lotte ai nemici in un mondo tridimensionale. La logline di Warner Bros. parla dell’Ender Dragon che “si avvia su un percorso di distruzione, spingendo una ragazza e il suo gruppo di improbabili avventurieri a partire per salvare l’Overworld”.

Minecraft: chi è Jennifer Coolidge che si unisce al cast?

L’attrice Jennifer Coolidge ha da poco trionfato per la seconda volta agli Emmy grazie alla serie TV The White Lotus della HBO, creata, sceneggiata e diretta da Mike White. Nella fortunata serie, Coolidge ha il ruolo di Tanya, un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Vediamo Tanya sia nella prima che nella seconda stagione con il nuovo marito Greg, interpretato da Jon Gries. Nella terza stagione, però, non è stata confermata.

Jennifer Coolidge è apparsa in vari ruoli in American Pie, Legally Blonde, The Watcher, Promising Young Woman e A Mighty Wind. La sua presenza nell’adattamento di Minecraft fa senz’altro discutere e rende i suoi fan sempre più impazienti di vedere il film live-action. Nella pellicola ispirata alla serie di videogiochi Minecraft, Jennifer Coolidge sarà diretta da Jared Hess, regista di Nacho Libre e Napoleon Dynamite.

