Minecraft: Emma Myers nel cast del film Warner Bros

L‘attrice di Mercoledì, Emma Myers ufficialmente nel cast del film Minecraft. Live-Action Warner Bros; presenti nel cast anche Jason Momoa, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen

Un nuovo volto si aggiunge al cast del film live-action Minecraft. Dopo la conferma degli attori Jason Momoa (prossimo al debutto al cinema con Aquaman e il regno perduto) assieme a Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen; Emma Myers è pronta a prendere parte nel nuovo live-action tratto dall’omonimo videogame di successo.

Recentemente apparsa nella serie targata Netflix, Mercoledì (nelle vesti della vivace coinquilina mannara, Enid Sinclair); questa volta dovrà confrontarsi in un mondo e un ruolo totalmente diverso e articolato. Sotto la produzione della Warner Bros assieme a Legendary, scopriamo di seguito qualche ulteriore curiosità.

Minecraft: l’inizio delle riprese del nuovo live-action Warner Bros con Emma Myers

Sebbene non si sappia ancora nulla sulla possibile trama o il ruolo ricoperto dalla giovane attrice Emma Myers, il film Minecraft da diverso tempo in lavorazione (datate nel lontano 2014); sembra ufficialmente prossimo all’inizio delle riprese entro la fine del mese in Nuova Zelanda. Tratto dal noto videogame di maggiore successo e vendita nella storia del gaming (contando ben oltre 300 milioni di copie vendute sinora); vede la regia di Jared Hess (conosciuto per aver diretto Nacho Libre e Napoleon Dynamite).

Realizzato dalla Vertigo, dalla co-finanziatrice Legendary, dalla Mojang/Microsoft e dalla On the Roam dell’attore Momoa; secondo fonti esterne il film potrebbe arrivare sul grande schermo il 4 aprile 2025. Con produttori del progetto Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e la compianta Jill Messick; mentre figurano come EP Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts.

Nell’attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sul progetto; continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

