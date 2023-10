Michael Mann: Heat 2 sarà il suo prossimo film!

Michael Mann conferma il prossimo film Heat 2. Un sequel di successo a quasi 30 anni di distanza

Secondo fonti esterne, il noto regista Michael Mann è pronto a dare vita al suo prossimo film: Heat 2. Una rivelazione esclusiva giunta nel corso dell’evento Contenders London nell’ultimo weekend in programma. Ecco le sue parole:

Sì, Meg Gardiner e io stesso abbiamo scritto il romanzo mentre giravamo Ferrari. È andato molto bene, ho intenzione di girarlo come prossimo film

Un nuovo tuffo nell’universo di Heat in un sequel pronto a governare le sale cinematografiche, a distanza di quasi 30 anni dal primo dramma polizzesco; una pellicola rivoluzionare capace di ribaltare le sorti degli attori di successo, Al Pacino e Robert De Niro. Tratto dal romanzo scritto dallo stesso regista che funge da vero e proprio sequel; ecco di seguito le ultime novità giunte sul progetto.

Michael Mann: tutto quello che sappiamo sul film Heat 2

Con Heat 2, Michael Mann ha deciso di dare forma al sequel del 1995. Con una trama e un cast ancora avvolta nel mistero; la prima pellicola seguiva la figura di Vincent Hanna (interpretato da Al Pacino), dipinto come classico uomo di legge con un codice morale, che si scontra con un professionista delle rapine in banca Neil McCauley (interpretato da De Niro).

Assieme alla sua banda di criminali si cimentano in una serie di furti ad alto profilo, uno dei quali culmina in tre morti. Questo sarà solo l’inizio dell’incontro tra Vincent Hanna e Neil McCauley, fino allo scontro finale.

Anche se al momento nulla è stata rivelato, il nome dell’attore Adam Driver potrebbe presto avvicinato alla versione giovane di Neil McCauley. Ecco le dichiarazioni di Michael Mann sul nuovo progetto:

Forse. Non ne abbiamo ancora parlato. Posso dire questo: io e Adam ci siamo trovati alla grande. Abbiamo la stessa etica del lavoro, che è abbastanza intensa. Ci piacciamo e ci siamo divertiti molto a lavorare insieme, anche artisticamente.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla possibile data d’uscita, il cast e la trama. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it!

