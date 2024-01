Mercoledì avrà un nuovo ragazzo nella prossima stagione?

Iniziano a circolare i primi rumors sulla prossima stagione di Mercoledì, la serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams

La serie Mercoledì, con protagonista Jenna Ortega ha esordito su Netflix da Novembre 2022 ed ha riscosso moltissimo successo. La serie è stata, poi, rinnovata per una seconda stagione ed ora iniziano a circolare le prime indiscrezioni riguardo questa futura seconda stagione. Pare che Mercoledì abbia infranto qualsiasi record di visualizzazioni sulla piattaforma streaming, diventando la serie in lingua inglese più vista in tutta la storia di Netflix, confermandosi per più di 91 giorni nella Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma. Infatti dopo qualche mese da questi fantastici risultati ottenuti dalla prima stagione, Netflix ha subito confermato la produzione di una seconda stagione. Tuttavia, i lavori per tale nuova stagione hanno subito una battuta d’arresto visto lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori che ha paralizzato l’industria cinematografica e televisiva la scorsa estate. Comunque sembra che le riprese dovrebbero essere finalmente partire la prossima primavera in Irlanda.

Indiscrezioni sulla prossima stagione di Mercoledì

Circolano già i primi rumors sulla prossima stagione di Mercoledì. Per prima cosa sembra che faremo la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di un certo Bruno, descritto, per ora, come un ispanico/latino dotato di uno sguardo ardente. Questo misterioso Bruno potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso della protagonista. Anche se Jenna Ortega ha già dichiarato che eventuali storie d’amore non sono contemplate nei prossimi episodi, non è da escludere che gli sceneggiatori possano comunque inserire un love interest per la protagonista. Oltre a Bruno nella prossima stagione vedremo anche un nuovo insegnate di musica e teatro alla Nevermore e una nuova matricola, ma non abbiamo altri dettagli in merito.

Sembra che le riprese non dovrebbero concludersi prima di sei mesi, quindi se non ci saranno ulteriori problematiche d’arresto, la produzione dovrebbe concludersi nell’autunno 2024, perciò non ci sono speranze di vedere la prossima stagione di Mercoledì prime del 2025. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

