Megan Fox “cancellata” da Steven Spielberg, parola di Sean Young

Sean Young ha esposto diversi registi di Hollywood riferendosi a loro come uomini tossici: tra questi, spunta il nome di Steven Spielberg, colpevole di aver “cancellato” Megan Fox

In una recente intervista per Daily Beast, Sean Young, protagonista di Blade Runner e icona degli anni ’80, ha esposto il proprio punto di vista sulla mascolinità tossica e sullo strapotere degli uomini a Hollywood.

L’attrice ha raccontato di essere stata vittima di gaslighting e che la sua carriera è stata sabotata da un gruppo di uomini potenti e terribilmente vendicativi, che le avrebbero riservato un posto d’onore nella lista nera dell’industria cinematografica affibbiandole l’etichetta di attrice difficile e schizzinosa.

Sean Yound ha accusato Warren Beatty, Ridley Scott e Steven Spielberg di essere alcuni tra i peggiori registi di Hollywood con cui abbia mai lavorato durante tutta la sua carriera.

Sean Young e le accuse a Steven Spielberg

Nonostante Sean Young non abbia mai lavorato con Spielberg, ha affermato di aver fatto un provino per il ruolo di Marion Ravenwood in I predatori dell’arca perduta, parte che alla fine è stata affidata all’attrice Karen Allen.

Durante una festa di Capodanno a cui erano entrambi invitati, l’attrice si è avvicinata al regista per chiedergli il motivo per cui non avesse ottenuto il ruolo, la discussione si è fatta impetuosa assumendo toni piuttosto accesi.

Quando l’attrice gli ha confessato di aver creduto di aver ottenuto la parte, Spielberg si è sentito offeso, e ha ribattuto dicendole di non averla mai illusa.

Ma l’invettiva contro il regista non è finita qui, perché Sean ha aggiunto che Spielberg avrebbe abbastanza potere da “cancellare” le persone: “Ha cancellato Megan Fox” ha dichiarato ai microfoni di Daily Beast.

Un rumor che risale ai tempi del suo licenziamento dal franchise di Transformer. Si pensa che Steven, produttore esecutivo, fosse coinvolto nell’allontanamento di Megan Fox dalla serie di film da quando, in un’intervista a GQ, il regista Michael Bay aveva dichiarato che la decisione era stata presa per volere di Spielberg dopo i commenti della Fox che aveva messo a confronto Bay e Hitler.

È come Napoleone e vuole crearsi questa folle e famigerata reputazione da pazzo. Vuole essere come Hitler sui suoi set, e lo è.

Spielberg, però, ha sempre negato ogni coinvolgimento.