Maya Erskine: ci sarà anche lei nella serie su Obi – Wan Kenobi

L‘attrice e doppiatrice americana Maya Erskine è appena stata confermata nel cast della serie su Obi – Wan Kenobi prodotta da Disney Plus

Assieme a Maya Erskine, nel cast di Obi – Wan Kenobi, ci saranno anche altri attori come Hayden Christen (nel ruolo di Darth Vader, il cattivo per eccellenza), Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Insomma, il cast è davvero ben nutrito, non c’è che dire!

Obi – Wan Kenobi: Maya Erskine è salita a bordo

Oltre al nutrito cast ed alla già citata Maya Erskine, non va dimenticato che il protagonista di questa mini serie, già programmata per il 2022, sarà Ewan McGregor a vestire di nuovo i panni del saggio maestro Jedi Obi – Wan Kenobi. Un ruolo che si porta dietro dal “controverso” Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999) diretto da George Lucas.

Ricordiamo inoltre che l’attrice sopra citata è diventata nota al pubblico per serie come PEN15, Man Seeking Woman, BoJack Horseman, Bob’s Burgers e tante altre ancora. Sul versante cinema, invece, la si può ricordare per un altro adattamento di Frankenstein e Wine Country tra i vari film ai quali ha partecipato.

In conclusione, a dirigere il tutto è stata scelta Deborah Chow, già vista alle prese con un altro spin off della serie di Guerre Stellari come The Mandalorian, e sembra che per il momento non vi siano troppi intoppi a causa della pandemia da Covid – 19. Teniamo dunque le dita incrociate ed attendiamo con ansia le sei ore di materiale già in cammino verso la produzione!

Per ingannare l’attesa e rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che ruota attorno a cinema, serie TV ed animazione, vi consigliamo di rimanere con noi qui su tuttoteK! Che la Forza sia con voi.