Warner Bros. Discovery è in fase di grandi cambiamenti e con essi giungono molti annunci interessanti: dopo quello della conferma di una serie TV sull asaga The Conjuring, la conferma di una nuova piattaforma streaming. Si tratta di MAX, in sostituzione di HBO Max, che prevede anche contenuti del canale Discovery Plus e altre serie originali.

MAX: la nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery

Durante una conferenza stampa, Warner Bros. Discovery ha annunciato il suo nuovo nome e così anche la nuova piattaforma streaming, MAX, che sarà disponibile negli Stati Uniti dal 23 maggio e poi in autunno in America Latina. In Europa bisognerà invece aspettare il 2024 e ancora di più per l’Italia, in cui la piattaforma approderà nel 2025 al termine della scadenza dell’esclusiva tra HBO e Sky. Il cambio di nome di questa piattaforma streaming, in MAX deriva da una scelta ben precisa di Warner Bros. Discovery di voler creare una piattaforma per un pubblico più ampio. MAX diventa quindi una piattaforma che raccoglie anche il pubblico più giovane dei bambini, grazie ai programmi Discovery.

MAX: i prezzi della nuova piattaforma

Saranno tre gli abbonamenti possibili per godere dei contenuti della nuova piattaforma:

Max Ad-Lite ($ 9,99/mese o $ 99,99/anno): con due stream simultanei, risoluzione HD 1080p, nessun download offline,

Max Ad Free ($ 15,99/mese o $ 149,99/anno): con due stream simultanei, 1080p HD, fino a 30 download offline,

Max Ultimate Ad Free ($ 19,99/mese o $ 199,99/anno): che offre quattro stream simultanei, risoluzione fino a 4K Ultra HD, 100 download offline e una qualità audio Dolby Atmos, rispetto a quella audio sorround 5.1 delle due proposte precedenti. Qui, sarà possibile anche godere di un catalogo in 4K di alcuni titoli di punta come Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e il Cavaliere Oscuro.

Una piattaforma che si annuncia già molto interessante, perché contiene tutti i contenuti e lo stile di HBO, ma ampliando il suo pubblico. In Italia dobbiamo purtroppo aspettare ancora qualche anno, ma questo ci permette di studiare meglio i contenuti che arrivano negli altri paesi e valutare meglio la decisione di abbonamento.

