Matrix Resurrections: le opinioni di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss

Per promuovere l’uscita nelle sale cinematografiche del film Matrix Resurrections, i due protagonisti Keanu Revees e Carrie-Anne Moss, tornati nei panni di Neo e Trinity, hanno svelato a GameMe+ e Total Film quali sono state le loro opinioni e i loro sentimenti sul set del film tanto atteso.

Carrie-Anne Moss ha così dichiarato:

Non ho mai fantasticato su quale potesse essere il futuro di Trinity, finché non ho sentito che ci sarebbe stato un nuovo film. Poi ho avuto alcune idee e ho pensato: Beh, come farà Lana Wachowski a farlo? Ma quando ho letto la sceneggiatura, non riuscivo a credere a ciò che aveva creato.