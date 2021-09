Matrix 4: rilasciato l’attesissimo trailer di Matrix Resurrections

Matrix 4 ovvero Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga firmata da Lana Wachowski è in arrivo nel 2022 e ora si può vedere anche il suo attesissimo trailer

Matrix Resurrections è il quarto capitolo della saga Matrix che va ad ampliare dopo tanti anni la trilogia originale, prodotta e diretta da Lana Wachowski. L’uscita del film è prevista nelle sale italiane il 1 gennaio 2022 e nel frattempo è stato rilasciato il trailer ufficiale che era molto atteso dopo che le riprese sono state interrotte più volte a causa della pandemia. Nel trailer ci possiamo fare un’idea della trama di questo nuovo capitolo e anche dei personaggi che torneranno come protagonisti.

Matrix 4: rilasciato il trailer di Matrix Resurrections con Keanu Reeves

Dal trailer di questo nuovo capitolo, possiamo vedere che il protagonista assoluto è sempre Neo interpretato da Keanu Reeves, ma vediamo anche il ritorno di Carrie-Anne Moss come Trinity, Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe, Lambert Wilson come Il Merovingio e Daniel Bernhardt che è l’agente Johnson. Ci sono anche nuovi personaggi, che si intravedono già nel trailer, che sono interpretati da Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Christina Ricci.

Al centro della storia c’è Thomas Anderson che ha dimenticato quanto vissuto ed è in terapia con il nuovo personaggio interpretato da Neil Patrick Harris. Qui incontra nuovamente Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) che con la celebre pillola rossa sembra far tornare Neo per come lo conosciamo.

