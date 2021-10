Masters of the Universe: dalla serie animata al film impossibile, l’epopea di He Man rivive dopo 40 anni

Era il 1983 e la Filmation, casa di produzione oggi scomparsa, portava sullo schermo He man, Skeletor e l’intero universo di Eternia, simbolo degli anni 80 e di un’intera generazione di bambini. Cavalcando il successo dei giocattoli Masters Mattel e attingendo a quelle ambientazioni fantasy, la serie animata dei masters of the universe – in italiano I dominatori dell’universo – è andata avanti per ben 130 episodi.

Lo show era però pensato per dei bambini, I cattivi come Skeletor e Grizzlor che fino a quando stavano sulle mensole facevano tanta paura, nel cartone erano rappresentati come dei mentacatti destinati a perdere sempre contro He man & co. Gli episodi erano un po’ telefonati”, l’uso del rotoscopio a dir poco asfissiante: oggi un adulto li riguarda solamente perché “sono I masters”.

Il revival degli anni 80 ha però riportato in auge fra I protagonisti di quel decennio anche I Masters, che a differenza di altri brand (Ghostbusters, transformers etc) non si erano ancora rinnovati. Fin ad ora: a colmare questo vuoto c’ha pensato Netflix con I 10 episodi di Masters of the Universe: Revelation, lanciati sulla piattaforma in due blocchi da cinque. I primi sono già disponibili dal 23 luglio 2021, mentre I restanti cinque sono in programma per il 23 novembre. Si tratta di una serie che inizia dove quella degli anni 80 si era interrotta e che è pensata per quei bambini degli anni 80 oggi cresciuti. In realtà I fan non hanno preso benissimo alcune scelte narrative del creatore Kevin Smith e come era prevedibile si sono divisi fra critici feroci ed spettatori entusiasti.

A creare maggior disappunto è stata però la speranza disattesa di vedere un film sui masters con attori in carne ed ossa. Dal 2019 si parlava di questo progetto in termini concreti, ma ad oggi, il film che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2021, rimane soltanto un’idea. Perfino He Man, l’attore Noah Centineo, ha deciso di abbandonare la barca che affonda, mandando alla deriva la produzione di questo film impossibile.

I fan dei Masters of the universe sono quindi destinati a non avere il loro film con attori in carne ed ossa?

In realtà non è proprio così, perché un film sui masters esiste già: si intitola “i dominatori dell’universo”, è del 1987 e vede Dolph Lundgren nei panni di un ineccepibile He man. Il film, senza voler essere dei critici toppo severi, ha degli effetti speciali da albero di natale, ma se si mettono da parte aspettative di grande cinema d’autore, scorre velocemente e si lascia guardare. A condizione di essere dei vari fan dei Masters, naturalmente.

