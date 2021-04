Master of None: rivelata la data della terza stagione

Master of None, la serie comedy distribuita da Netflix, tornerà a Maggio con i nuovi episodi della terza stagione

La programmazione di Master of None è stata piuttosto altalenante e discontinua nel corso del tempo. La prima stagione era stata rilasciata nel 2015 e la seconda nel 2017. Successivamente la serie creata da Aziz Ansari e Alan Yang non è mai stata camcellata, ma è rimasta in sospeso per quattro anni.

Le ragioni dietro la lunga pausa risalgono al Gennaio 2008, quando una donna con lo pseudonimo di Grace ha accusato Asari di molestie sessuali, definendo il comportamento del comico durante una cena in sua compagnia inappropriato, e affermando di essersi sentita violata e descrivendo l’esperienza come davvero orribile.

Ansari si è difeso dalle accuse rilasciando il seguente comunicato:

A settembre dello scorso anno ho incontrato una donna a una festa. Ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo iniziato a messaggiare. Alla fine siamo andati ad un appuntamento. Siamo usciti a cena e poi siamo finiti a letto insieme, ma è stato un rapporto consensuale.

Master of None: la terza sarà la stagione di Denise

Oggi arriva finalmente la conferma che la terza stagione verrà distribuita il prossimo Maggio su Netflix. A rivelarlo, l’account Twitter ufficiale Netflix Queque.

Here’s just a taste of what’s coming to Netflix (in The US) this May! pic.twitter.com/adTg3mwxEd — Netflix Queue (@netflixqueue) April 21, 2021

Secondo quanto riportato, la terza stagione di Master of None sarà composta da cinque episodi (tutti diretti da Aziz Ansari e scritti da Ansari e Lena Waithe) e sarà intitolata Master of None Presents: Moments in Love.

Le nuove puntate si focalizzeranno quasi esclusivamente sulla figura di Denise, interpretata dalla stessa Waithe, un personaggio che era stato protagonista dell’ottavo episodio della seconda stagione, intitolato Il Ringraziamento. L’episodio era stato un vero e proprio successo, tanto che si era aggiudicato il premio Emmy per la miglior sceneggiatura in una comedy.