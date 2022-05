Agents of S.H.I.E.L.D.: tutte le stagioni su Disney Plus

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. approderà domani, 18 maggio, sulla piattaforma di Disney Plus, con tutte le sette stagioni complete

Tra le sorprese che Disney ci ha riservato per il mese di maggio, ecco la serie Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Da domani, 18 maggio, gli episodi saranno disponibili nel catalogo della piattaforma Disney Plus, con tutte e 7 le stagioni complete.

Agents of S.H.I.E.L.D., serie nata nel 2013, era stata trasmessa su ABC fino al 2020, esordendo come spin-off del film The Avengers.

Trama e cast di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

L’esistenza dei supereroi e degli alieni è ormai cosa ben nota a tutti; il mondo si trova quindi a dover gestire questa consapevolezza. Di fronte a questa nuova realtà, l’Agente Phil Coulson, tornato in azione, sta tenendo d’occhio un gruppo misterioso, chiamato Rising Tide. Per individuare e controllare il nemico, l’uomo decide di riunire alcuni agenti selezionati nell’organizzazione nota come S.H.I.E.L.D. La squadra deve indagare su ciò che è nuovo, strano e sconosciuto, con l’obiettivo di proteggere l’ordinario dallo straordinario.

L’agente Phil Coulson è interpretato da Clark Gregg, presente anche in altri adattamenti di fumetti Marvel, come Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), The Avengers (2012) e Captain Marvel (2019). Nel cast, anche Ming-Na Wen (The Mandalorian, 2019) e Brett Dalton (The Tourist, 2014). A loro si aggiungono Chloe Bennet (Nashville, 2012-2013), Iain De Caestecker (Lost River, 2014) ed Elizabeth Henstridge (Reach Me, 2014).

La serie è stata creata da Joss Whedon, già ideatore di Buffy l’ammazzavampiri (1997-2003) e The Avengers (2012). Al suo fianco Jed Whedon, suo fratello e suo collaboratore in The Avengers e la moglie, Maurissa Tancharoen, già sceneggiatrice di alcuni episodi della serie Spartacus (2010-2013).

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D è stato il primo prodotto live action di Marvel Television, che ha creato la serie in collaborazione con ABC Studios e Mutant Enemy Productions.

Se vi siete persi questa serie Marvel, non vi resta che attendere domani, correre sulla piattaforma Disney Plus e recuperare tutte le puntate che vi siete persi.

