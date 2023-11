Marvel si innova con Marvel Spotlight: la nuova etichetta Marvel che raggrupperà una serie di opere minori dell’MCU, scopriamo insieme di che si tratta

La nuova serie Echo, di cui è stato pubblicato un trailer qualche giorno fa, arriverà su Disney+ il 10 gennaio 2024. Il suo debutto sulla piattaforma inaugurerà Marvel Spotlight, la nuova etichetta dell’MCU, etichetta che sarà anche il logo introduttivo, realizzato dal compositore premio Oscar Michael Giacchino, per alcune opere della Casa delle Idee.

Echo inaugura la Marvel Spotlight: la nuova etichetta MCU

Questa nuova etichetta rappresenta una sottocategoria che includerà tutte quelle serie tv, mediometraggi o, più in generale, prodotti indipendenti che esistono nell’universo Marvel, ma non sono strettamente collegati agli eventi principali dell’universo cinematografico. Sono dunque prodotti che si sottraggono alla timeline generale della Saga del Multiverso. La sottocategoria prende il nome da una serie di fumetti antologici introdotta nel 1971, riservata ai lettori dei fumetti che non seguivano la trama principale e che erano più improntati verso storie indipendenti. La notizia è stata annunciata in occasione della proiezione speciale in anteprima dei primi due episodi di Echo al The District presso Choctaw Casinos & Resorts a Durant in Oklahoma, per il Cockthaw Day, festa che celebra i nativi americani. La notizia è stata confermata anche dal capo dello streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum:

Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di aver letto The Avengers o I Fantastici 4 per capire il fumetto di Ghost Rider Spotlight, il pubblico non avrà bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire la storia di Maya Lopez in Echo.

Anche se Echo si ritrova nella categoria Marvel Spotlight, la serie si collegherà comunque all’MCU, anche se forse in maniera più ridotta. In questa serie rivedremo i personaggi di Maya Lopez e Kingpin (interpretato nuovamente da Vincent D’Onofrio) continuare la loro storia mostrata nella serie su Hawkeye. Diverse serie Marvel si sono collegate ai film, come WandaVision con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, o come il più recente Secret Invasion che si collegherà a The Marvels, ma Echo sembra essere la prima serie a non collegarsi a nulla, se non a continuare la storia della protagonista iniziata nella serie di Occhio di Falco. Vi invitiamo a restare aggiornati su tuttotek.it per non perdervi altre notizie sulla Marvel.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.