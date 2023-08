Lo sciopero degli sceneggiatori e tecnici specializzati del cinema continua e si fa sempre più forte, questa volta riguarda gli artisti specializzati in effetti speciali di Marvel Studios: scopriamo insieme i dettagli

Torniamo sull’argomento sciopero che si sta attuando negli Stati Uniti nell’ambito dei lavoratori del mondo del cinema e che punta a cambiare finalmente molti aspetti, soprattutto economici. In questo caso siamo in casa Marvel Studios, dove anche gli artisti specializzati in effetti speciali hanno deciso di entrare a far pare del sindacato IATSE ovvero l’International Alliance of Theatrical Stage Employees.

Marvel: gli artisti degli effetti speciali si uniscono al sindacato

All’interno di IATSE sono rappresentati tecnici, artigiani, ed esperti nel mondo del cinema e TV compresi anche scenografi, operatori, montatori, costumusti, addetti alle luci e tante altre specializzazioni tecniche. Proprio in questi giorni si aggiungono quindi gli artisti in VFX e la loro categoria. Questi artisti si occupano degli effetti visivi digitali, fondamentali per film come quelli prodotti in Marvel Studios. In particolare sono oltre cinquanta dipendenti di Marvel Studios che hanno votato a favore della proposta di essere rappresentati da un sindacato. La richiesta è quella di avere equi salari per il loro lavoro svolto rispetto ad altre cateorie e anche orari di lavoro più definiti, all’interno di una tutela maggiore.

Di seguito, il comunicato ufficiale con cui Mark Patch che copre il ruolo di VFX organizer per IATSE anuncia quanto deciso:

“Per quasi metà secolo, ai lavoratori nel settore degli effetti visivi sono state negate le stesse protezioni e rifiutati i benefici dei loro colleghi e su cui gli altri membri della troupe hanno potuto contare fin dall’inizio dell’industria cinematografica di Hollywood. Questo è un primo passo storico per gli esperti VFX che uniscono le forze con una voce collettiva richiedendo il rispetto per il lavoro che fanno”

