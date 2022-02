Martin Luther King vs FBI: arriva il trailer del docufilm in uscita nei cinema italiani

Manca poco e vedrà la luce nelle sale cinematografiche italiane Martin Luther King vs FBI, il docufilm diretto da Sam Pollard che racconta le tensioni tra il governo statunitense e il celebre attivista

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche il docufilm che narra lo scontro aperto tra l’FBI e Martin Luther King tra gli anni cinquanta e sessanta. Sam Pollard firma un’altra pellicola attesissima, dopo il successo di By the People: The Election of Barack Obama, vincitrice di un Emmy, e di 4 Little Girls, candidato a ben quattro premi Oscar. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli sul docufilm in uscita nei prossimi giorni in Italia.

Martin Luther King vs FBI: arriva il trailer

Il documentario, distribuito da Wanted Cinema e patrocinato da Amnesty International Italia, uscirà nelle sale italiane il 14, 15 e 16 febbraio, da lunedì a mercoledì della prossima settimana in pratica. Il regista Sam Pollard analizza la pressione esercitata dal governo americano, tramite l’FBI, su Martin Luther King, uno dei più grandi attivisti contro la segregazione razziale di sempre. King e John Edgar Hoover, allora direttore dell’FBI, sono i protagonisti di un feroce scontro frontale e mettono in mostra tutte le loro differenze d’opinione e di metodo nel difendere un comune obiettivo: il famoso “Sogno americano”.



Il documentario fornirà uno sguardo del tutto nuovo sulla vicenda, offrendo allo spettatore la visione di materiale finora inaccessibile e concesso finalmente grazie al lavoro del Freedom of Information Act. Si tratta dunque di un’occasione unica per scavare a fondo in una delle pagine più delicate e controverse della storia americana. L’appuntamento al cinema è quindi per il 14, 15 e 16 febbraio, nell’attesa è stato rilasciato il trailer del documentario, presto fruibile nelle sale. In attesa dunque di vedere Martin Luther King vs FBI sul grande schermo, restate aggiornati su ogni notizia proveniente dal mondo del cinema sul nostro sito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.