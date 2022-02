The End of Getting Lost ha trovato la sua protagonista femminile, sarà Margaret Qualley, star di Maid

Il nuovo film di Amazon Studios, intitolato The End of Getting Lost, ha trovato la sua protagonista in Margaret Qualley, già star della serie Netflix Maid, dove ha recitato al fianco di sua madre, Andie MacDowell.

Al fianco della Qualley potremmo trovare Paul Mescal, divo di Normal People, che pare che sia in trattative finali per interpretare il protagonista maschile.

Il film è basato sull’omonimo romanzo in uscita di Robin Kirman, che si è occupata in prima persona di curare la sceneggiatura del film, che sarà diretto da Deniz Gamze Ergüven, con la produzione di Dakota Johnson e Ro Donnelly grazie a TeaTime Pictures.

Ergüven ha già diretto Mustang, film che ricevette una candidatura agli Oscar nella categoria dedicata ai migliori film internazionali, ed è anche la regista di Kings, con protagonisti Halle Berry e Daniel Craig. In tv si è occupato di dirigere alcuni episodi di Perry Mason, The Handmaid’s Tale e The First.

La trama

La trama del libro quanto quella del film, riguarderà una storia d’amore ambientata negli anni ’90, in cui una giovane coppia si gode la luna di miele. Ma, quando la protagonista femminile, interpretata, come abbiamo detto da Margaret Qualley, si trova coinvolta in un misterioso incidente, il pubblico verrà condotto in un viaggio vertiginoso che alternerà passato e presente, marito e moglie, per riscoprire un tratto del potere dell’amore nonché dei suoi pericoli.

La coppia si troverà ad attraversare i confini dell’Europa mentre le loro vite precedenti si avvicinano sempre di più minacciando di raggiungerli e la verità diventerà via via sempre più sfuggente.

Una storia senz’altro avvincente che, dopo l’inizio da commedia romantica, si addentrerà nel complicato terreno del viaggi temporali e delle vite precedenti, avvicinandosi a tematiche come la predestinazione e i pericoli ad essa associati.

