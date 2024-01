È ora disponibile il tanto atteso trailer della quarta stagione di Mare Fuori. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni in esso contenute

Dopo mesi, l’attesa sta per finire. È finalmente disponibile il trailer della nuova stagione di Mare Fuori (qui la nostra recensione della stagione 3). Tante le sorprese, le partenze e gli arrivi al carcere della città partenopea. Grazie a questa piccola anticipazione, che potete vedere qui, possiamo dedurre qualcosa in più sullo sviluppo delle storie e dei suoi protagonisti.

Cosa ci aspetta | Mare Fuori: ecco il trailer della quarta stagione

Nonostante sia una brevissima anticipazione, il trailer può aiutarci a capire qualcosa di più su questa nuova stagione. Innanzitutto verrà dato nuovo spazio al rapporto tra Carmine e Rosa Ricci, il cui amore sembra non essersi spento, nonostante il finale della precedente stagione. Spazio anche alla questione tra e Edoardo e Don Salvatore. Riuscirà quest’ultimo a convincere il ragazzo a fidarsi ancora di lui, dopo ciò che è accaduto? Ma i problemi del ragazzo non finiscono qui, perché arriverà il momento di un nuovo confronto fra la moglie Carmela e Teresa. Tra uscite e nuovi ingressi in carcere, ci sarà anche modo di approfondire personaggi finora rimasti più nell’ombra, come Cucciolo, il cui rapporto con Milos creerà una spaccatura con il fratello Micciarella. Poche ma emblematiche le immagini che ritraggono Kubra; il suo rapporto con Pino sembra essere messo in crisi, dalla vicinanza con Dobermann.

Data d’uscita

Come le precedenti stagioni, avremo la possibilità di assistere in anteprima alle prime sei puntate, in streaming su RaiPlay, il primo febbraio. Per le restanti 6 dovremmo invece attendere il 14 febbraio, giorno in cui le serie arriverà anche in prima serata su Rai 2. Fateci sapere se come noi non vedete l’ora di scoprire cosa è davvero accaduto dopo i fatti avvenuti negli ultimi minuti della stagione 3. Come pensate sia andata veramente? Fatecelo sapere!

