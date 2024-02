Mare Fuori, il regista Ivan Silvestrini lascia la serie

Ivan Silvestrini lascia Mare Fuori: il regista lo ha comunicato con una lunga lettera indirizzata ai fan della serie televisiva

Anche Ivan Silvestrini dice addio a Mare Fuori. Dopo aver girato tre delle quattro stagioni della serie diventata un fenomeno televisivo, il regista abbandona il progetto che lo ha visto protagonista fin dal primo ciak. Lo fa con una lunga lettera di addio nella quale esprime gratitudine e affetto per coloro che hanno seguito Mare fuori e hanno contribuito al successo della serie ambientata nell’immaginario carcere minorile di Napoli. L’autore riconosce che, nonostante i suoi avvertimenti di moderazione, il pubblico ha sempre avidamente consumato la serie. Ivan Silvestrini ha ringraziato il cast e la troupe che ormai considera una sua seconda famiglia.

Questa è una lettera per voi che avete seguito Mare Fuori, amandola, odiandola, ma quasi sempre divorandola, nonostante le mie indicazioni di andarci piano. In questi anni meravigliosi trascorsi in larga parte a Napoli ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me, e davvero, quando si sta così bene una parte di te vorrebbe che ciò che stai vivendo non finisse mai.

La lettera di addio del regista di Mare fuori

Il regista ha proseguito dicendo di aver sempre trattato la serie come un lungo film, al limite un’opera d’arte. Nella seconda ed ultima parte della lunga lettera, Ivan Silvestrini spiega di aver trattato ogni stagione di Mare Fuori come se fosse l’ultima, specialmente la quarta stagione, riconoscendo che il mistero e le sfide della vita si riflettono nelle storie sospese della serie.

Nella vita certe cose ci piombano addosso quando non ce le aspettiamo, ci sbattono al muro e non capiamo il perché, non subito almeno. Mare Fuori è vita anche in questo, e se proprio non riuscite a vedere il lieto fine in cui speravate, vedetela da un altro punto di vista. Con gli occhi di chi dice l’ultima parola, nell’ultima scena.

Nella parte finale della lettera, Ivan conclude spiegando che la vera maturità consiste nel mettere la felicità degli altri prima della propria. Invita i giovani spettatori a riflettere su queste parole nel tempo, suggerendo che un giorno capiranno più profondamente il significato di ciò che hanno visto nella serie. La quarta stagione Mare fuori ora è interamente disponibile su RaiPlay. Da giovedì la Rai sta trasmettendo la serie in chiaro su Rai 2 dove ogni settimana andranno in onda due due dei quattordici episodi, per un totale quindi di sette settimane.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.