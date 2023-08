Maestro: il teaser trailer del film di e con Bradley Cooper

Maestro, il film Netflix dedicato alla vita del grande compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, sarà al festival di Venezia: ecco il primo teaser trailer col regista e interprete Bradley Cooper

Sono finalmente arrivate le prime clip di Maestro, uno dei film più attesi della prossima stagione, che sarà in selezione ufficiale al prossimo festival di Venezia (seppur forse non presente sul red carpet) e arriverà poi su Netflix in America a novembre. La nuova opera da regista del talentuoso Bradley Cooper è un ambizioso biopic del grande compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, celeberrimo per le musiche di West Side Story e per la sua esuberante personalità.

Come vediamo nel primo teaser trailer, la storia parte in bianco e nero, dall’incontro del grande Bernstein con la futura moglie, l’attrice e attivista Felicia Montealegre Cohn, interpretata da Carey Mulligan, con l’accompagnamento delle musiche di Gustav Mahler, e prosegue a colori col successo del compositore e la scoperta della sua omosessualità. Se il film terrà fede al trailer, le premesse sono davvero ottime, soprattutto per la straordinaria trasformazione di Bradley Cooper in Leonard Bernstein. Il resto dell’ottimo cast è composto da Maya Hawke, Matt Bomer e Jeremy Strong.

Maestro: il primo teaser trailer

Maestro racconta la storia d’amore tra Leonard Bernstein e l’attrice Felicia Montealegre, di origine costaricana, e la forte connessione che costruirono, nell’arco dei trent’anni dal loro primo incontro, nel 1946. I due si conobbero ad una festa ma il loro primo fidanzamento fu interrotto e lei si accompagnò per qualche anno all’attore Richard Hart. Nel 1951 però i due si ritrovarono e si sposarono e dalla loro unione nacquero tre figli. Il rapporto si interrompe per la scoperta dell’omosessualità del marito, che nel 1976 lasciò la moglie per andare a convivere col direttore d’orchestra Tom Cothran. Il legame tra loro però restò fortissimo, tanto che non appena lei si ammalò del cancro che nel 1978 l’avrebbe uccisa fu proprio Bernstein ad assisterla fino alla fine. Dalle prime immagini sembra che Bradley Cooper sia riuscito a fare un ottimo lavoro, lo scopriremo in ogni caso molto presto.

