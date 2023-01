Madonna: il biopic a lei dedicato è stato sospeso

Pessima notizia per i fan di Madonna, il biopic dedicato alla cantante è infatti stato, almeno momentaneamente, sospeso. Scopriamo perché

Doveva essere un progetto diretto da Madonna stessa, con il supporto della Universal Pictures, quello che avrebbe dovuto raccontare la vita della cantante; invece qualcosa è andato storto. Il biopic è infatti stato sospeso. Tutto era già stato avviato, Madonna aveva già iniziando a scrivere alcune bozze, con l’aiuto di Diablo Cody e Erin Cressida Wilson, mentre già si stava pensando a Julia Garner, celebre per la miniserie Inventing Anna (2022) e Ozark (2017-2022) per il ruolo della popstar. Alcune voci sostengono che anche Julia Fox fosse in trattativa per entrare a far parte del cast, nel ruolo di Debi Mazar, amica della cantante. La stessa Madonna si era soffermata su cosa si sarebbero dovuti aspettare gli spettatori dal suo progetto:

l fulcro del film sarà la musica. Lei mi ha permesso di andare avanti, l’arte mi ha mantenuto viva. Ci sono tante storie sconosciute e stimolanti e nessuno meglio di me può narrarle.

Eppure qualcosa è andato storto. Quali sono le ragioni di questa cancellazione?

Perché il biopic è stato sospeso?

Probabilmente il motivo principale dell’accantonamento del biopic è da ricercare in un nuovo tour mondiale che Madonna ha da poco annunciato, il Celebration Tour. I nuovi concerti, che si svolgeranno in 35 città, partiranno il 15 luglio e toccheranno, tra le altre, New York, Miami, Los Angeles, Chicago, Boston, Detroit, Denver e Cleveland. Dal 14 ottobre, il tour attraverserà l’oceano, per arrivare in altre 11 città europee. La cantante sbarcherà anche in Italia, più precisamente al Mediolanum Forum di Assago, il 23 e il 25 novembre 2023.

Sembrerebbe dunque essere questo il motivo per cui il progetto è stato sospeso, sebbene non si escludano anche alcune difficoltà di realizzazione dello stesso. Non tutto è però perduto. Sembrerebbe infatti che Madonna abbia sospeso il biopic solo per concentrarsi al meglio sul tour, ma non si esclude che possa riprenderlo in mano in futuro. Certamente i tempi di attesa non saranno brevi, ma non ci resta che attendere eventuali sviluppi, che non dimenticheremo di darvi.

