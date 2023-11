Nuovo live-action in arrivo, si tratta di un nuovo film, adattamento del L’Uomo Tigre. Scopriamo di che si tratta

Dopo il successo di One Piece e l’annuncio dell’uscita di altri live-action, come Yu Yu Hakusho, oggi siamo qui per annunciarvi anche un nuovissimo film in arrivo, dedicato ad uno dei personaggi più amati del mondo degli anime giapponesi: L’Uomo Tigre. Non solo i fan potranno vedere, dopo anni dalla prima messa in onda, una nuova versione in carne ed ossa di questo personaggio, ma potrebbero anche essere felici di sapere che ci sarà un po’ di Italia in questa nuova produzione.

Un nuovo film live-action | L’Uomo Tigre: un nuovo live-action, un po’ italiano

Il nuovissimo film nascerà da una collaborazione tra Fabula Pictures srl rappresentato dai fratelli De Angelis; Kodansha Ltd e Brandon Box srl, che porteranno le riprese sia in Italia che in Giappone. Speriamo che la trama del nuovo lungometraggio riprenda quella originale del manga, scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji. Il fumetto è stato pubblicato in Giappone dal 1968 al 1971, dalla casa editrice Kodansha, sulla rivista Bokura Magazine e, successivamente, su Weekly Shonen Magazine. Il manga si trasformò ben presto in anime e si crearono ben tre serie: la prima del 1969, la seconda del 1981 e la terza del 2016.

Le parole dei creatori

Le figure coinvolte nel progetto hanno già espresso il loro entusiasmo per questa nuova uscita. Yohei Takami, responsabile dei Diritti/Media Business di Kodansha ha infatti confessato:

Siamo entusiasti di poter presentare un nuovo ‘Tiger Mask’ al pubblico globale, collaborando con rispettati filmmaker italiani, che condividono con noi l’amore e la passione per questo personaggio, come Fabula Pictures e Brandon Box.

Anche Marco e Nicola De Angelis, amministratori delegati di Fabula Picture non hanno saputo trattenere l’ entusiasmo:

Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale. Questa partnership con Brandon Box e Kodansha rappresenta un passo importante nel posizionamento strategico della nostra azienda, nello scenario delle produzioni audiovisive.

