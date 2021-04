Luca: nuovo trailer per il film Pixar

È stato rilasciato un nuovo trailer promozionale per Luca, il film Pixar in uscita su Disney+ il prossimo 18 Giugno

Il prossimo 18 Giugno verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Disney+ Luca, film d’animazione Pixar diretto da Enrico Casarosa e ambientato in terra ligure, a Portorosso, un piccolo paese nelle Cinque Terre.

La storia racconterà le vicende del tredicenne Luca Paguro e del suo amico del cuore Alberto Scorfano, due ragazzini che nascondono un enorme segreto: sono infatti delle creature marine provenienti dal mondo sottomarino che sulla Terra assumono sembianze umane. Qui imparano le regole degli esseri umani, trascorrendo le loro giornate tra giri in scooter, nuoto, pasta e gelato.

Oggi è stato rilasciato un nuovo trailer con scene inedite tratte dal film. Potete vederlo qui di seguito:

Luca, il film Pixar di Casarosa è un inno all’amicizia

Come ha recentemente dichiarato da Casarosa ai microfoni di IndieWire, il film è stato ispirato dalle sue esperienze da adolescente e dal suo rapporto col suo migliore amico di allora.

Luca parla del rapporto col mio migliore amico, Alberto. Da adolescente ero molto timido e tenuto sotto una campana di vetro dalla mia famiglia, quando ho incontrato [Alberto], ho scoperto che era uno spirito libero e che la sua famiglia non era molto presente, e lui non perdeva occasione di cacciarsi nei guai.

La pellicola vuole essere una lezione tempestiva sulla necessità di inclusione e comprensione, soprattutto quando si tratta di bambini in crescita come Luca e Alberto. “L’altro lato dell’essere un bambino è che ti senti sempre come se fossi l’outsider“, ha detto Casarosa. “Io e il mio amico ci sentivamo dei perdenti ogni volta che uscivamo. E adoro come il mostro marino sia una meravigliosa metafora del sentirsi diversi“.