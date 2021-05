Lost City of D: Channing Tatum e Sandra Bullock nella prima foto dal set

Le riprese del film d’azione/romantico, Lost City of D, con Channing Tatum e Sandra Bullock sono attualmente in corso. Nelle scorse ore, l’attore ha condiviso sui social il primo scatto dal set; i due sembrano molto affiatati mentre si divertono durante una scena.

This is no fun…no fun at all! #LostCityOfD pic.twitter.com/hIA9ZXZ9ep

— Channing Tatum (@channingtatum) May 27, 2021