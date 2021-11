Dopo fantacasting partiti ancor prima della fine del programma, Prime Video ufficializza il cast per la seconda stagione di LOL: chi ride è fuori

Dopo vari mesi di supposizioni e veri e propri fantacasting, iniziati prima della fine della prima stagione del programma, è oggi ufficializzato il cast della seconda stagione di LOL: chi ride è fuori.

LOL è stato uno show con un seguito veramente incredibile in tutti i paesi in cui Amazon ne ha messo in cantiere la produzione.

Per mesi se ne sono visti gli effetti sui social media, che sono stati letteralmente inondati di meme, commenti, post o versioni fan made. Praticamente tutti sapevano dello show, anche i non abbonati a Prime Video.

Il programma è di origine giapponese, e la formula si è rivelata vincente: 10 comici vengono rinchiusi in uno studio e devono tentare di farsi ridere a vicenda. Basta ridere per due volte e si finisce per essere eliminati. L’ultimo rimasto viene decretato vincitore e avrà la possibilità di scegliere un ente benefico al quale donare la somma di 100 mila euro.

La regola del rimanere seri provoca effetti del tutto contrari quando i concorrenti giocano le proprie carte per far “scoppiare” gli altri, anche perché non sono mancati casi in cui i concorrenti hanno riso delle loro stesse battute o sketch.

Ora tutti vorranno sapere quanti altri tormentoni verranno generati dal programma, dopo i Posaman di Lillo, “Hai cagato” di Angelo Pintus e “Mignottone pazzo” di Michela Giraud, che hanno spopolato nella scorsa stagione, ma soprattutto chi sarà il secondo campione di Lol dopo vittoria di Ciro dei The Jackal.

Il cast

Prime video annuncia tramite un selfie sui suoi canali social, il cast della prossima stagione, che sarà composto da:

• Virginia Raffaele

• Maccio Capatonda

• Mago Forest

• Corrado Guzzanti

• Alice Mangione

• Diana Del Bufalo

• Gianmarco Pozzoli

• Tezz Masazza

• Max Angioni

• Maria Di Biase

Inoltre rivedremo uno dei partecipanti della scorsa edizione, Frank Matano affiancare Fedez nel ruolo di arbitro, dopo l’abbandono del ruolo da parte di Mara Maionchi a causa di impegni concomitanti.

Siamo comunque in attesa della data di inizio del programma, ma molto probabilmente sarà nei primi mesi del prossimo anno.

