Loki è ufficialmente disponibile su Disney+

Loki si unisce agli altri prodotti televisivi Marvel di notevole qualità usciti nei precedenti mesi. Disponibile da oggi 9 giugno su Disney+, la serie promette di essere davvero imperdibile

Il Marvel Cinematic Universe nonostante la pandemia e la chiusura dei cinema in tutto il mondo, ha saputo concentrarsi sulla serialità televisiva in modo puntuale. Mentre infatti altri franchise dovevano aspettare l’apertura delle sale, pensiamo a James Bond, l’MCU ha continuato a far parlare di sé tramite dei prodotti televisivi di ottimo livello. A WandaVision, The Falcon And The Winter Soldier, si aggiunge da oggi, 9 giugno, Loki con Tom Hiddlestlon. Ovviamente solo su Disney+.

Loki si preannuncia una serie televisiva imperdibile

Loki è composta di sei episodi. Il primo è di 52 minuti, mentre dei successivi non è stato ancora confermato un minutaggio. La serie si colloca, come le precedenti, nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe che debutterà al cinema con il primo film del nuovo ciclo: Black Widow. Insieme a Tom Hiddleston a interpretare Loki, troveremo anche altri celebri attori come Owen Wilson. Creata da Michael Waldron, sceneggiatore e produttore di Rick e Morty, la serie televisiva promette dai trailer e da questo primo episodio un tour de force che porterà Loki in una linea temporale alternativa.

Quello che si sta costruendo sulla piattaforma Disney+ è davvero un micro universo televisivo con una caratteristica più evidente rispetto al macro racconto dell’MCU al cinema. Se anche i film Marvel cercano generi e mood differenti, nelle serie televisive quest’aspetto si nota di più. Se infatti WandaVision è una dramedy sull’elaborazione del lutto e sull’importanza della salute mentale, The Falcon and The Winter Soldier era qualcosa di completamente diverso. Anche Loki sarà molto diversa dalle due serie precedenti. Noi vi consigliamo di non perderla perché insieme al carisma risaputo di Hiddleston, dovrebbero esserci importanti novità narrative fondamentali per il macro racconto dell’MCU.