Loki: annunciata la sua presenza in Doctor Strange 2

L‘Hollywood Reporter, ha affermato che l’attore di Loki (Tom Hiddleston), potrebbe apparire nel nuovo film Marvel Doctor Strange in The Multiverse of Madness

La notizia dev’essere ancora confermata dalla compagnia Marvel Studios, ma la rivista afferma che il Dio dell’inganno dovrebbe apparire nella prossima avventura di Doctor Strange.

Recentemente è finita da poco la serie “Loki” con Tom Hiddleston che è diventato un amato e riconosciuto villain, facendosi notare con la saga Thor e Avengers.

La serie ha ricevuto un ampio consenso e lo sceneggiatore Michael Waldron, ha inoltre rivelato il collegamento fra quest’ultimo lavoro e il Multiverso di Doctor Strange, affermando che l’intento è quello di creare una storia emozionante e completa.

La notizia dell’arrivo di Loki è stata accolta con entusiasmo, e tutti i fan sono in attesa di scoprire il suo ruolo in “Doctor Strange 2- In the Multiverse of Madness”.

Notizie e cast del film Doctor Strange 2 con Loki

Il film sarà diretto da Sam Raimi e farà parte della Fase 4 dell’Universo cinematografico Marvel. La pellicola arriverà nelle sale nel marzo 2022 con la sceneggiatura di Michael Waldron e Sade Bartlett, sarà distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures sulla piattaforma streaming Disney + dopo l’uscita in sala.

Verranno approfonditi i traumi passati del personaggio di Strange, l’attenzione quindi sarà destinata a rimanere sullo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch.

Il cast è ricco di attori eccellenti: Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Elisabeth OIsen nel ruolo di Scarlet Witch e il già citato Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange.

Le riprese si sono tenute in Norvegia e ai Longcross Studios di Londra e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’Umc a tinte horror.

Dalle notizie trapelate in questi giorni, si presume che “Doctor Strange 2- In the Multiverse of Madness” avrà un impatto enorme su i Marvel Cinematic Universe. Continuate a seguire la nostra pagina per ogni aggiornamento!

