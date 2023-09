Loki 2: il nuovo teaser trailer della seconda stagione

Loki 2 arriverà tra un mese e a ricordarlo ci ha pensato un nuovo teaser trailer diffuso dalla Marvel in cui tutto sembra andare sottosopra

La seconda stagione di Loki è in arrivo e sembra che non tutti siano ancora totalmente pronti a ciò che vedranno. Nel nuovo teaser trailer rilasciato dai Marvel Studios vediamo il personaggio interpretato da Tom Hiddleston intento ad essere catapultato nel passato, nel presente e nel futuro senza alcuna regola. Così, se a fine luglio avevamo visto un primo assaggio della nuova serie, adesso possiamo addentrarci in quella che si preannuncia una stagione scoppiettante.

Come già era stato reso più che chiaro nel primo trailer, il protagonista viaggerà ancor di più nel tempo rispetto alla prima stagione e il suo obiettivo sembra essere quello di “ricostruire” ciò che è successo dopo il finale di stagione che lo aveva visto confrontarsi insieme a Sylvie con Colui che Rimane.

Loki 2: un nuovo scoppiettante teaser trailer

L’aver scoperto la vera natura di Kang lo mette in allerta fin da subito. Nel nuovo teaser circolato vediamo Loki pronto a incontrare di nuovo personaggi che aveva già avuto modo di conoscere all’inizio della serie. Questa volta, però, sarà costretto a raccontargli come sono realmente andate le cose e come potrebbero andare nel caso in cui non si intervenga in tempo. Loki 2, oltre a reintrodurre nuove “versioni” di Mobius e Sylvie, vedrà l’introduzione di alcuni nuovi personaggi mai visti prima e che saranno fondamentali per la trama.

In questa nuova stagione, oltre a Tom Hiddleston, torneranno anche Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna, Sophia Di Martino nel ruolo di Sylvie e Wunmi Mosaku nel ruolo del cacciatore B-15. Tra i nuovi membri del cast figurano Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Rafael Casal (Blindspotting) e Kate Dickie (Il trono di spade). Loki 2 debutterà su Disney+ il 6 ottobre.

