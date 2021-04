Lisey’s Story: prime foto della serie con Julianne Moore e Clive Owen

Lisey’s Story, serie originale Apple Tv+ tratta dal romanzo di Stephen King, si mostra nelle prime foto con Julianne Moore e Clive Owen

Tra le produzioni originali in arrivo su Apple TV+ nel corso del 2021, troviamo Lisey’s Story (La storia di Lisey), serie tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.

La serie, diretta da Pablo Larraín, avrà come protagonisti della versione televisiva dell’omonimo bestseller il premio Oscar Julianne Moore e il vincitore del Golden Globe Clive Owen.

Nel mentre, sono state diffuse una serie di foto che mostrano Julianne Moore, Clive Owen e gli altri personaggi in alcuni momenti dello show.

Lisey’s Story: uno sguardo alla serie con Julianne Moore e Clive Owen

Lisey’s Story si presenta come un thriller personale e malinconico, diviso in otto episodi; tutti scritti personalmente da Stephen King: i primi due previsti per venerdì 4 giugno su Apple TV+, seguiti poi dagli altri ogni venerdì.

La storia segue Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) a due anni dalla morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti di nuovo i ricordi del suo matrimonio con Scott, che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente.

Diretto da Pablo Larraín, Lisey’s Story è prodotto da Bad Robot Productions, casa di produzione di JJ Abrams, e Warner Bros Television (figurano tra i produttori esecutivi anche King, Moore e Larraín). Nel cast, accanto a Julianne Moore e Clive Owen, troviamo: Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang.

Una brevissima anteprima della serie è presente anche in questo nuovo video, che raccoglie tutti gli originali Apple in arrivo nel 2021. Tra i titoli troviamo anche Physical, The Foundation, Mr. Corman, The Shrink Next Door, della seconda stagione di The Morning Show, Truth to Be Told, The Morning Show e See.