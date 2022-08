Lightyear: su Disney+ il film sulle origini di Buzz

Lightyear arriva su Disney+: dal 3 agosto disponibile in streaming il lungometraggio animato sulle origini di Buzz Lightyear

Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 15 luglio, Lightyear – La vera storia di Buzz arriva anche in streaming su Disney+. A partire dal 3 agosto il film sarà disponibile sulla piattaforma digitale, previo possesso di un abbonamento valido naturalmente. Una grande occasione per rivedere e o recuperare il lungometraggio che fornisce un background a uno dei personaggi più amati della saga di Toy Story.

Lightyear – La vera storia di Buzz: la trama del film

Il film narra la storia dello space ranger Buzz Lightyear, personaggio che ha ispirato il famoso giocattolo che diventa in Toy Story il compagno di giochi di Andy. Buzz si trova alle prese con una delle sue missioni intergalattiche, che però stavolta fallisce e deve trovare un modo per salvare sé stesso e tutta la sua gente, rimasta isolata su un pianeta sconosciuto.

Durante la sua avventura, Buzz farà la conoscenza di un improbabile gruppo di alleati e si scontrerà con la sua nemesi: il terribile Zurg. Il film completa finalmente la storia di Buzz, illustrando il film preferito dell’Andy del 1995, ovvero quello che narra proprio le vicende dello space ranger.

Una scommessa vinta a metà

Non era semplice sicuramente andare a narrare la storia di uno dei personaggi più amati e iconici dell’universo Pixar, ma Lightyear rende giustizia a pieno all’amatissimo Buzz. Il film ha ottenuto pareri globalmente positivi dalla critica, raggiungendo un 75% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes. Un risultato molto positivo, che però non è stato confermato da quello del botteghino.



Il film infatti ha fatto segnare il peggior esordio di un film della saga di Star Wars e il terzo peggior incasso della storia della Pixar dopo Il viaggio di Arlo e Onward – Oltre la magia. Probabile però che l’estate e il covid abbiano giocato un ruolo importante in tal senso, limitando l’affluenza al cinema. L’uscita in streaming è dunque la grande occasione per recuperare pubblico e per tramutare la scommessa Lightyear in una vittoria piena piuttosto che in un risultato parziale.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.