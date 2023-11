Scopriamo insieme il trailer, la trama, il cast e la data d’uscita di Lift, nuovo action movie di Netflix, diretto da F. Gary Gray

Una nuova pellicola sta per sbarcare sulla piattaforma streaming Netflix. Si tratta di Lift, film diretto da F. Gary Gray. Il poster ufficiale è già stato pubblicato, assieme al trailer. Diamo un’occhiata, scoprendo anche la trama e il cast, che sembrano riservarci non poche sorprese.

Trama e cast | Lift: ecco il trailer del nuovo film Netflix

Ma di cosa parlerà Lift? La pellicola ruota attorno le vicende di una banda internazionale di rapinatori, guidata da Cyrus Whitaker, un ladro professionista il cui scopo in questa sua avventura sarà quello di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro, al passeggero di un aereo, a dodicimila metri da terra. Per riuscire nell’intento, lui e i suoi compagni si vedranno costretti a sequestrate l’intero velivolo.

Il protagonista della pellicola sarà Kevin Hart. Al suo fianco Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio e Ursula Corberò, ossia la celebre Tokyo della famosissima serie spagnola La Casa di Carta. Completano il cast Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno e Sam Worthington. Lift è stato prodotto da Kevin Hart e Bryan Smiley per Hartbeat; Simon Kinberg e Audrey Chon per Kinberg Genre Films; Matt Reeves e Adam Kassan per 6th & Idaho Motion Picture Company. Non è la prima volta che F. Gary Gray si occupa di un action movie. Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo infatti Giustizia Privata (2009) e Fast & Furious 8 ( 2017).

Trailer e data d’uscita

Sappiamo che Lift arriverà in piattaforma il 12 gennaio, giorno in cui il film sbarcherà finalmente su Netflix e ci permetterà non solo di seguire le vicende di questa banda, ma anche di rimanere affascinati dalla bellezza di uno dei luoghi più iconici d’Italia, Piazza San Marco, presente in alcune scene del film e visibile già in alcune scene del trailer, che vi abbiamo messo qua sopra, a disposizione. Per rimanere sempre aggiornati su ogni notizia dedicata al mondo del cinema e delle serie tv, vi invitiamo a rimanere su tuttotek.it, per non perdervi nessuna anticipazione.

