In esclusiva Prima TV free su Boing, l’attesissima seconda stagione dell’appassionante game show LEGO MASTERS AUSTRALIA. Una sfida all’ultima incredibile costruzione realizzate interamente con mattoncini Lego

Una nuova stagione ricca di creatività, fantasia e costruzioni mozzafiato. La nuova stagione del game show dedicato interamente al mondo dei mattoncini Lego, approda in prima tv free sul canale Boing. Otto squadre di ogni età, pronti a mettere in gioco il proprio ingegno e fantasia verso l’ambito premio finale.

L’appuntamento a partire dal lunedì 31 maggio, visibile il lunedì e il martedì dalle ore 19.50.

Cosa aspettarsi da questa stagione |LEGO MASTERS AUSTRALIA: le seconda stagione in prima tv

I giudici di questa stagione saranno ancora una volta Hamish Blake e Ryan McNaught (noto come Brickman e celebre per molte opere esposte in tutto il mondo). Il loro compito sarà giudicare le strutture create dalle otto squadre partecipanti (tutti appassionati costruttori amatoriali di LEGO).

I concorrenti avranno a disposizione l’immenso magazzino Lego (Brick Pit). Seguendo le indicazioni fornite dai giudici stessi, dovranno dar vita a strutture e costruzioni mai viste prima. Ispirandosi a oggetti di uso quotidiano, ambientazioni storiche e al mondo del cinema e dei fumetti; saranno giudicati sulla base di tre criteri: aderenza al tema della sfida, abilità tecniche ed estetica.

Ogni episodio avrà la caratteristica di articolarsi in due sfide: la prima dotata di un vantaggio (tempo extra; immunità), la seconda a eliminazione. Ad ognuno di essi una coppia verrà eliminata. Solo tre squadre avranno la possibilità di disputare a colpi di Lego la sfida finale: una costruzione a tema libero in grado di stupire il pubblico e i giudici.

L’obiettivo finale è la vittoria e il consistente premio di 100mila dollari e l’ambito trofeo LEGO® Masters Australia appositamente realizzato per l’occasione.

