LEGO Jurassic Park: il trailer dello speciale per il 30esimo anniversario

Rilasciato da Peacock il trailer di LEGO Jurassic Park, lo speciale in versione LEGO dedicato ai 30 anni del noto film di Steven Spielberg

In occasione del 30esimo anniversario della saga Jurassic Park, la nota piattaforma Peacock ha rivelato il trailer dedicato allo speciale, LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling. Disponibile a partire dal 10 ottobre, rappresenta una vera e propria rivisitazione del primo film diretto da Steven Spielberg nel 1993, con la particolarità di essere completamente in versione LEGO.

Il ritorno di Jeff Goldblum nel ruolo del Dr. Ian Malcolm in una versione più ironica, racchiusa nei momenti più iconici e rappresentativi del film. Scopriamo di seguito il trailer ufficiale.

LEGO Jurassic Park: rivisitazione del trailer e della storia ufficiale

Della durata di 22 minuti, LEGO Jurassic Park verrà pubblicato su Peacock il 10 ottobre. Come mostrato in anteprima dal trailer ufficiale, lo speciale manterrà il tema principale originale della saga d’origine di Jurassic Park, con la caratteristica di essere raccontato dall punto di vista di Ian Malcolm (interpretato nella versione originale del 1993 dall’attore Jeff Goldblum).

Presenti come mostrato nel trailer, anche altri personaggi chiavi nel fil cult come Hammond, Muldoon, Arnold e, ovviamente, Nedry. Sempre secondo fonti esterne, lo speciale LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling includerà molte delle scene originali, rivisitate in una chiave più ironica e comica. Uno speciale pronto a rendere omaggio al grande regista ideatore Steven Spielberg.

Ecco quanto anticipato dalla sinossi ufficiale:

L’esperto, dalla comodità del suo salotto e dopo aver trovato il suo diario, racconta di nuovo quanto accaduto a Jurassic Park. Il Dottor Malcolm trova inoltre il modo per aggiungere il suo unico senso dell’umorismo e il proprio stile per portare in vita questa storia. Un parco tematico pieno di dinosauri viventi per la gioia della famiglia e dei ragazzi, cosa potrebbe andare storto? Assolutamente tutto… Proprio come aveva previsto

