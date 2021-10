Leakato il teaser trailer di Uncharted, film d’avventura con Tom Holland, in uscita il 18 Febbraio 2022

Sembra che leakare i trailer dei film di cui è protagonista Tom Holland, sia diventata un’abitudine. Infatti dopo i vari leak di Spiderman No Way Home dello scorso agosto, cosa che ha portato poi la Sony a far uscire il trailer ufficiale (per esasperazione), pare che in rete circolino le immagini del teaser trailer di Uncharted, film avventuroso tratto dalla famosa serie di videogiochi action-adventure sviluppati da Naughty Dog e pubblicati da Sony Computer Entertainment per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Attualmente la serie conta quattro capitoli principali (Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri, Uncharted 3: L’inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro) e due spin-off (Uncharted: L’abisso d’oro e Uncharted: L’eredità perduta).

Il teaser trailer leakato

A giudicare dalle immagini sfocate, che sembrano essere state rubate dall’interno di un cinema, pare che la scena ricordi Uncharted 3, il che lascia intendere che il film possa riproporre alcuni momenti iconici dei giochi originali.

Nelle scene rubate si vede Tom Holland, nei panni di Nathan Drake, che si risveglia in aria, attaccato al carico di un aereo, e prova con una serie di balzi a riguadagnare la carlinga. In un altro momento del teaser, vediamo Nathan Drake coinvolto in una rissa con un uomo scozzese, un assaggio dello humor contenuto nel film.

La trama e il cast

Uncharted, il film diretto dal regista di Zombieland e Venom Ruben Fleischer, è un’origin story tratta dall’omonima serie di videogiochi e racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, traendo spunto da Uncharted 3: Drake’s Deception, dove il ladruncolo Nathan Drake incontra per la prima volta il suo mentore Victor Sullivan, e da Uncharted 4: A Thief’s End.

Il film seguirà da vicino il rapporto tra il giovane Nathan e suo fratello maggiore Samuel.

Come già anticipato in precedenza Nathan sarà interpretato da Tom Holland, mentre Mark Wahlberg sarà Victor “Sully” Sullivan, il mentore di Nathan. Del cast del film fanno parte anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

L’uscita del film è fissata per il 18 Febbraio 2022, ma per vederlo in Italia ci vorrà il 22 Febbraio 2022.

