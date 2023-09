Le cronache di Spiderwick serie: dall’addio Disney+ a tutte le ultime novità sull’uscita!

Tutte le ultime novità sull’uscita de La serie Le cronache di Spiderwick. Dall’addio Disney+ fino ai possibili nuovi acquirenti della serie

Dopo l’iniziale decisione di voler distribuire la trasposizione live-action della serie Le cronache di Spiderwick; Disney+ ha sorprendentemente deciso di fare un passo indietro e abbandonare il progetto ormai prossimo alle riprese. Una notizia inaspettata che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca, ormai in attesa di vedere online gli episodi completi della prima stagione.

La decisione arrivata in una fase di un cambiamento nella strategia streaming, sarebbe da ricondurre agli innumerevoli tagli e rivalutazione di costi iniziato lo scorso maggio. Difatti, come dichiarato all’epoca dallo stesso direttore finanziario della Disney Christine McCarthy:

Stiamo rivedendo i contenuti dei nostri servizi DTC per allinearli ai cambiamenti strategici del nostro approccio alla cura dei contenuti. Di conseguenza, rimuoveremo alcuni contenuti dalle nostre piattaforme di streaming e al momento prevediamo di dover sostenere una spesa di svalutazione di circa 1,5-1,8 miliardi di dollari

La serie rimasta per ora ferma, è ora pronta ad essere presa da altri acquirenti interessati. Scopriamo insieme tutte le ultime novità sulla possibile uscita, la trama e il cast.

Le cronache di Spiderwick serie: anticipazioni su trama e uscita

Rimasta senza una data d’uscita ufficiale; la serie Le cronache di Spiderwick, trae ispirazione dai bestseller di Tony DiTerlizzi e Holly Black. La prima stagione inizialmente studiata con otto episodi totali; vede la collaborazione di Paramount Television Studios e 20th Television. Già nel lontano 2008 era stato realizzato un adattamento cinematografico basato su Le cronache di Spiderwick; con presenti nel cast Freddie Highmore, Sarah Bolger, Mary-Louise Parker, Martin Short, Nick Nolte e Seth Rogen. Sotto la regia di Mark Waters; la pellicola aveva riscontrato pareri positivi.

Secondo la sinossi ufficiale prevista: la serie si sofferma sulle vicende della famiglia Grace. Composti dai gemelli Jared e Simon, la loro sorellina Mallory e la madre Helen, si trasferiscono in una nuova antica e decadente casa e iniziano a scoprire un mistero legato al loro pro-pro zio. Lui ha scoperto infatti il mondo segreto delle fate che esiste parallelamente al nostro

Le cronache di Spiderwick serie: cast attori e personaggi

Nel cast della serie Le cronache di Spiderwick, figurano ancora i nomi eccelsi di Lyon Daniels (nei panni di Jared Grace), Noah Cottrell (nel ruolo di Simon Grace), Mychala Lee nei (Mallory Grace), Joy Bryant (Helen Grace) e Christian Slater (che sarà Mulgarath). A fare presenza anche il nome dell’attore di Shazam Jack Dylan Grazer, impegnato come voce di Thimbletack.

Inizialmente studiato come contenuto originale Disney+, la serie Le cronache di Spiderwick potrebbe vedere la luce grazie a qualche altro acquirente interessato alla distribuzione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi tempi. Nel frattempo, continuate a seguircituttoteKper rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.