Le assaggiatrici di Hitler, il nuovo film di Silvio Soldini

La storia vera che ha ispirato Le assaggiatrici di Rosella Postorino diventerà un film diretto da Silvio Soldini. Anche se la protagonista del romanzo di Rosella Postorino è frutto della sua immaginazione, la storia raccontata è basata su fatti realmente accaduti e si ispira, nello specifico, a quella di Margot Wolk, venuta a mancare poco prima del loro incontro. Premio Campiello del 2018, Le assaggiatrici è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta gli orrori sperimentati sulla pelle di donne il cui compito era proteggere la vita di Hitler assaggiando i suoi pasti. E quella storia, basata su fatti realmente accaduti, ha ispirato anche la realizzazione di un film, diretto da Silvio Soldini.

Le assaggiatrici di Hitler, un film di Silvio Soldini

Siamo nel 1943. Le SS reclutano donne per assaggiare il cibo da servire ad Hilter e comprovare l’assenza di eventuali veleni. Le donne sono quindi costrette ad assaggiare qualcosa che potrebbe potenzialmente ucciderle e allo stesso tempo la loro salvezza corrisponde a quella del dittatore. La protagonista del romanzo è Rosa Sauer, una giovane donna trasferitasi da poco in un piccolo paesino rurale dov’è nato e cresciuto suo marito Gregor, un soldato. Insieme ad altre nove donne, Rosa diventa una delle assaggiatrici di Hitler: colazione, pranzo e cena da assaggiare per evitare che il Führer muoia avvelenato. Ed è traendo spunto anche dal suo romanzo best seller che è in arrivo un film basato sulla storia vera delle assaggiatrici del Führer.

Attualmente il film intitolato in lingua originale The Tasters è stato preannunciato al Festival di Cannes. L’inizio della produzione è stimato per l’autunno/inverno 2023 e il cast tedesco attualmente è attualmente segreto, per cui non sappiamo quali attori e attrici guideranno il film. Prodotto dalla Lumière & Co e in co-produzione con Tarantula e Tellfilm, la pellicola riporterà il regista milanese al cinema dopo due anni di inattività.

