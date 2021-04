Lauren Graham curerà la sceneggiatura di Field Notes on Love

Lauren Graham, star di Una mamma per amica, curerà la sceneggiatura di Field Notes on Love, con protagonisti Jordan Fisher e Dove Cameron

Il romanzo Field Notes on Love si prepara a diventare un film! La storia scritta da Jennifer E. Smith, giovane autrice dedita ai romanzi young adult, sarà adattata dall’attrice Lauren Graham. Le due collaboreranno per portare Field Notes on Love sullo schermo, con un progetto che sarà prodotto da Warner Bros. e HBO Max, con la collaborazione di Jennifer Davisson, della Appian Way Productions – casa di produzione fondata da Leonardo DiCaprio.

Protagonisti di questo road movie saranno i giovanissimi Jordan Fisher (P.S. Ti amo ancora), prossimo interprete di Flash nella serie TV targata The CW, e Dove Cameron (Agents of S.H.I.E.L.D.), che vedremo invece in The Powerpuff Girls insieme a Chloe Bennet e Yanna Perrault.

Field Notes on Love: Lauren Graham per la sceneggiatura

Il romanzo ci racconta la storia di Hugo, che prima di partire con la sua fidanzata per una tanto sognata vacanza lungo gli stati americani… viene mollato. Il ragazzo, avendo già i biglietti, decide di non rinunciare al viaggio, e pubblica un annuncio in cui cerca una sostituta. Sembra proprio quello che ci vuole per Mae, delusa dal fatto di essere stata rifiutata dalla scuola di cinema dell’Università della California. Due sconosciuti in viaggio per l’America: quello che potrebbe sembrare un insuccesso si trasformerà invece in una bellissima esperienza per entrambi.

L’indimenticabile protagonista di Una mamma per amica è tornata di recente sul piccolo schermo con la serie TV sportiva Stoffa da campioni – Cambio di gioco, ideata da Steven Brill, Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. Qui la Graham interpreta Alex, madre dell’adolescente Evan, con cui mette in piedi una squadra giovanile di hockey formata solo da outsider.

Continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!