Last Night in Soho: Anya Taylor-Joy nel primo teaser del film

Arriva il teaser di Last Night in Soho, thriller con Anya Taylor-Joy che anticipa l’uscita del trailer ufficiale prevista per martedì

Martedì arriverà il primo trailer dell’atteso film diretto da Edgar Wright: Last Night in Soho, con protagonista Anya Taylor-Joy. La pellicola è prevista al cinema per il 22 ottobre 2021; nel frattempo, possiamo vedere il teaser trasmesso durante l’ultimo episodio del SNL.

Last Night in Soho: le prime immagini con Anya Taylor-Joy

Il primo teaser di Last Night in Soho anticipa l’uscita del trailer del thriller psicologico di Edgar Wright previsto per martedì 25 maggio. Nel cast del film thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra nell’area di Soho, a fianco di Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy ci saranno anche l’attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

La storia ruota intorno ad una ragazza appassionata di fashion design, che misteriosamente riesce a connettersi con gli anni ’60 dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni ’60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare in pezzi con conseguenze drammatiche.

Lo sento molto diverso da tutti i miei altri film. Ma al tempo stesso mi sono sempre piaciuti questi film, che partono in un modo e lentamente cambiano diventando qualcos’altro, molti dei miei film sono così. Last Night in Soho parte con un’accezione particolarmente psicologica ma poi lentamente inizia a diventare più intenso man mano che va avanti. Mi piace cercare di arrivare a fare film in generi che non ho ancora esplorato e, in questo caso, c’è un particolare genere di horror psicologico degli anni ’60 e ’70 che ha un tocco quasi lirico. Ed è proprio quello il linguaggio visivo che sto cercando di usare.

Tra le ispirazioni per la pellicola Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

