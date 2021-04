The last letter from your lover: svelata la data di uscita

Netflix ha annunciato la data di uscita di The last letter from your lover, con protagoniste Felicity Jones e Shailene Woodley

Il gigante dello streaming Netflix ha reso noti alcuni dei titoli che ci faranno compagnia per questa incerta estate. Cosa potremmo fare? Si potrà uscire? Si potrà andare in vacanza? Quello che è certo è che potremo gustarci film e serie TV sui nostri schermi di casa. Per Netflix sono tanti i prodotti originali, da Fatherhood a Blood Red Sky, da Sweet Girl a Beckett.

Tra questi, abbiamo finalmente una data di uscita anche per The last letter from your lover, nuovo dramma romantico tratto dall’omonimo romanzo best seller di JoJo Moyes.

The last letter from your lover: uscita e trama

Netflix ha annunciato che The last letter from your lover sarà disponibile in estate, a partire dal 23 luglio, mentre nelle sale britanniche uscirà poco dopo, il 6 agosto.

Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Joe Alwyn and Nabhaan Rizwan get swept up in summer romance in THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER, an extraordinary generation-spanning love story based on the novel by Jojo Moyes. 💌 On Netflix July 23 in select territories 💌 pic.twitter.com/PMuBkuA28P — NetflixFilm (@NetflixFilm) April 29, 2021

Il film è diretto da Augustine Frizzell (Never goin’ back) e ha come protagoniste Felicity Jones – vista di recente in The midnight sky di George Clooney – e Shailene Woodley (Colpa delle stelle). La storia racconta di Ellie (Felicity Jones), una giornalista che vive a Londra e scopre una serie di lettere d’amore tra Jennifer Stirling (Shailene Woodley) e Anthony O’Hare (Callum Turner). Una storia romantica sullo sfondo della Parigi anni Sessanta, ma destinata a un finale infelice. Ellie decide allora di scoprire l’identità dei due amanti e capire come sono andate realmente le cose.

L’adattamento per lo schermo è a opera di Nick Payne (L’altra metà della storia) e Esta Spalding (On becoming a god), e nel cast troveremo anche Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan.

Il romanzo da cui è tratto ha venduto in tutto il mondo oltre tre milioni di copie. Riuscirà il film a replicare questo grande successo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Nel frattempo, continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news dedicate al mondo del cinema e delle serie TV!