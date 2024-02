L’anime Sound! Euphonium 3 in uscita il 7 aprile

Il sito ufficiale della serie ha annunciato che Sound! Euphonium 3, la terza stagione dell’anime, sarà in uscita il 7 aprile

Sound! Euphonium 3, la terza stagione dell’anime, sarà in uscita il 7 aprile e andrà in onda su NHK Educational la domenica alle 17:00 JST. L’anime avrà un totale di 13 episodi. I primi due episodi dell’anime saranno proiettati a Tokyo il 16 marzo e a Kyoto il 17 marzo. L’anime adatterà il terzo anno di scuola superiore di Kumiko. Ad unirsi al cast di Sound! Euphonium 3 ci sarà Haruka Tomatsu (Asuna in Sword Art Online) nel ruolo di Mayu Kuroe. Per l’occasione Kyoto Animation sta anche trasmettendo in streaming un video dei personaggi di Kumiko.

Sound! Euphonium 3: cosa sappiamo della terza stagione dell’anime in uscita

Sound! Euphonium è una serie di romanzi giapponesi di Ayano Takeda, pubblicata da Takarajimasha dal 5 dicembre 2013. La storia narra le vicende del club di musica del liceo Kitauji, il quale migliora costantemente grazie all’istruzione rigorosa del suo nuovo consulente. Un adattamento anime per la televisione, prodotto da Kyoto Animation, è stato trasmesso in Giappone diviso in due stagioni tra il 7 aprile 2015 e il 28 dicembre 2016. Un film d’animazione riassuntivo, Gekijō-ban Hibike! Euphonium: Kitauji Kōkō Suisōgaku-Bu e Yōkoso, ha debuttato nei cinema giapponesi il 23 aprile 2016. Il 21 aprile 2018 è stato invece distribuito Liz to aoi tori, ulteriore film basato sull’opera.

L’autrice della light novel originale Ayano Takeda ha pubblicato la storia del terzo anno di scuola superiore di Kumiko in due volumi. Il primo volume è stato pubblicato ad aprile 2019 e il secondo a giugno dello stesso anno. Nei romanzi, la band si concentra ancora una volta sulla conquista dell’oro alle Nazionali. Kumiko è la nuova leader del gruppo, con il suo ex fidanzato Shuuichi Tsukamaoto come vicepresidente e Reina Kousaka come batterista. Come l’anno precedente, i nuovi membri del primo anno entrano nella band con le loro peculiarità, prima fra tutte Maya Kuroe, suonatrice di eufonio proveniente dalla Seira Girls School.

