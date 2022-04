La Vita Nascosta – Hidden Life: il film storico su Disney Plus

Dal 29 aprile, La Vita Nascosta – Hidden Life, film sull’obiettore di coscienza Franz Jägerstätter, sarà disponibile su Disney Plus

Siamo ormai giunti alla fine di aprile, un mese che ha visto approdare sulla piattaforma Disney Plus moltissime nuove uscite. Ma non è ancora finita, all’appello manca ancora un film biografico che ci riporterà dritti negli anni’40. Si tratta di La Vita Nascosta – Hidden Life, film storico dedicato all’obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter, beatificato nel 2007.

La pellicola era stata presentata in anteprima, in concorso, alla 72ª edizione del Festival di Cannes, il 19 maggio 2019.

La trama

La Vita Nascosta – Hidden Life è un film del 2019 che riporta eventi realmente accaduti. Il protagonista è Franz Jägerstätter, un contadino austriaco profondamente cattolico. Nel 1938 risulta essere l’unico abitante del piccolo paese di Sankt Radegund a votare contro l’Anschluss, ossia l’annessione dell’Austria alla Germania nazista. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, egli sarà costretto ad arruolarsi nell’esercito, rifiutandosi però di combattere al fianco del nazisti. Questa sua decisione lo porterà ad essere riconosciuto colpevole di alto tradimento, un reato punito, dal regime di Hitler, con la pena capitale. Sarà la fede e l’amore per la moglie e le sue figlie a dare all’uomo la forza di mantenere vivo il suo spirito e i suoi ideali.

Il cast di La Vita Nascosta – Hidden Life

Nel film, il protagonista Franz è interpretato dall’attore tedesco August Diehl, mentre la moglie Franziska è impersonata dall’austriaca Valerie Pachner. Michael Nyqvist sarà il vescovo Joseph Fliesser, Jürgen Prochnow il maggiore Schlegel e Matthias Schoenaerts il capitano Herder. Nel cast anche Bruno Ganz (giudice Lueben) nella sua ultima apparizione dopo la sua scomparsa, Martin Wuttke (Maggiore Kiel) e Alexander Fehling (Fredrich Feldmann).

La Vita Nascosta è un film scritto e diretto da Terrence Malick, già creatore di numerose opere di successo, come La sottile linea rossa (1998), con cui ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino nel 1999 e The Tree of Life (2011), vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 2011.

La pellicola è prodotta dallo Studio Babelsberg ed Elizabeth Bay Productions. In Italia è stato distribuito da Searchlight Pictures. Le riprese, iniziate nel 2016 in Germania, si sono poi spostate anche in Italia, più precisamente a Bressanone, Brunico e Sappada.

Se siete amanti della storia non vi resta che attendere il 29 aprile, data in cui La Vita Nascosta – Hidden Life, sarà finalmente disponibile su Disney Plus.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.