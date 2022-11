La vita bugiarda degli adulti: le prime immagini della serie Netflix

Arrivano le prime immagini di La vita bugiarda degli adulti, nuova serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante

Dopo il grande successo de L’amica geniale, la misteriosa Elena Ferrante sta per tornare con una nuova serie tratta dalle sue opere. Stavolta tocca a “La vita bugiarda degli adulti” essere oggetto di una rielaborazione seriale, firmata da Netflix che dopo più di due anni di attesa mostra finalmente le prime immagini della serie. Sui propri canali social, la piattaforma streaming ha infatti diffuso un tesser trailer, anticipando di 24 ore l’uscita del tesser completo, volto a introdurre per la prima volta la serie il cui esordio è previsto per il 4 gennaio. Immagini che non fanno altro che aumentare l’attesa per una produzione richiesta a gran voce dai fan della Ferrante.

La vita bugiarda degli adulti: trama e cast

La serie, come detto, trae spunto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e narra la storia di Giovanna, in particolare del suo passaggio dall’infanzia all’adolescenza in una Napoli ambivalente, divisa tra parte bassa e parte alta, tra cui Giovanna si divide e cerca di adattarsi applicando di volta in volta la maschera richiesta. La vita bugiarda degli adulti si pone come una potente riflessione sul mondo visto da chi, messa alle spalle l’infanzia, ricerca quel candore ormai passato nella difficile età dell’adolescenza.

La protagonista, Giovanna Trada, è interpretata da Giordana Marengo, pronta al suo primo ruolo di spicco nella serie Netflix. Al suo fianco Valeria Golino, volto di film molto celebri come Il capitale umano, Il ragazzo invisibile e Caos calmo, e Alessandro Preziosi, altro grande nome del cinema italiano. Completano il cast Pina Turco, che abbiamo già visto in Gomorra, Rossella Gamba, Azzurra Mennella e Susy Del Giudice.

Netflix ci concede, dunque, un primo sguardo a La vita bugiarda degli adulti, serie che farà il proprio esordio il 4 gennaio col rilascio dei 6 episodi che la compongono. Nell’attesa, possiamo vedere la clip diffusa dalla piattaforma streaming:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

