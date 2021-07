La Sirenetta: terminate le riprese del live-action diretto da Rob Marshall

La protagonista Halle Bailey, attraverso un post e una foto pubblicate su Twitter, ha annunciato la fine delle riprese de “La Sirenetta” live-action

Sono terminate le riprese del live-action del classico Disney “La Sirenetta”. La produzione del film si è conclusa in Sardegna, location perfetta per le sue acque cristalline. A darne annuncio è la giovane attrice Halle Bailey che ha scritto in un post di essere grata per l’esperienza del film, girato in parte durante la pandemia, non nascondendo anche le difficoltà che ne sono derivate, come la solitudine e la lontananza dagli amici e dalla famiglia.

Nella foto in evidenza si può ammirare la bellezza della futura Ariel, con i capelli tinti di arancione per avvicinarsi meglio al personaggio. Halle Bailey sarà sicuramente all’altezza del ruolo, nonostante alcune critiche ricevute per il suo aspetto. La sua partecipazione può infatti dare una svolta moderna alla fiaba di Andersen.

Il nuovo adattamento si propone come musical e l’attrice Halle Bailey è stata scelta anche per le sue capacità canore.

Il cast della Sirenetta e news sul live-action

“La Sirenetta” sarà diretto da Rob Marshall che aveva già lavorato con Disney: “Il Ritorno di Mary Poppins”, “Pirati dei Caraibi- Oltre i confini del mare.”

Il cast è formato da Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer- King(Eric) e sarà presente il premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Tritone. Ursula sarà interpretata da Melissa McCarthy.

Per quanto riguarda la musica, ci saranno i brani del classico Disney ma anche nuove canzoni composte da Lin-Manuel Miranda e Alan Menken.

Non si sa quando uscirà il live-action ma si presume che avvenga nel 2022. La Disney si era già cimentata con nuovi adattamenti come “Mulan” e “Il Re Leone” che avevano ottenuto un buon successo. In attesa dell’uscita della “Sirenetta” possiamo fantasticare e immaginare quanto diverso o simile sarà il nuovo adattamento Disney. Continuate a seguire la nostra pagina per ogni aggiornamento!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.