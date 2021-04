La Sirenetta: scelta la Sardegna per il live action

La Sardegna scelta per le riprese del prossimo live action Disney La Sirenetta. Il film diretto da Rob Marshall avrà come protagonista Halle Bailey, Melissa McCarty , Jonah Hauer-King e Javier Bardem

La Sardegna è stata ufficialmente scelta come meta per le riprese del prossimo live action DisneyLa Sirenetta. Tratto dal classico intramontabile della Walt Disney del 1999, avrà come protagonista la giovane cantate Halle Bailey, affiancata da Melissa McCarty nei panni della temuta Ursula, Jonah Hauer-King (il principe Eric) e Javier Bardem (Re Tritone).

La purezza cristallina dell’acqua e la bellezza paradisiaca dell’isola ha saputo conquistare una delle più grandi produzioni americane.

La pellicola vedrà la mano del regista Rob Marshall (al lavoro con la Disney in Mary Poppins Returns), con la sceneggiatura ad opera di David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). La colonna sonora sarà invece curata dal compositore premio Oscar Alan Menken, alternando brani tratti dal film animato e canzoni originali.

La Sirenetta: dettagli sul nuovo live action Disney

Dopo le svariate voci di corridoio e movimenti sospetti, il film diretto dal regista Rob Marshall (Into the Woods) è pronto ad attivare ufficialmente la produzione generale già dalle prossime settimane. Le riprese sono al momento previste tra Santa Teresa di Gallura, Castelsardo e Golfo Aranci, segnando come primo ciak d’inizio insieme a tutta la troupe, la prossima estate.

Dati non del tutto confermati a gran voce da parte di Film Commission locale a causa dei continui rinvii dovuti emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, nonostante la volontà di mantenere un profilo basso fino al primo giorno di riprese, niente viene lasciato al caso.

Non è stata segnata una data d’uscita ufficiale, ma si prevede la distribuzione della pellicola per il prossimo anno.

